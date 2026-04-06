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Metas para alfabetização, clima e internet nas escolas até 2036: saiba o que prevê o Novo Plano Nacional de Educação

Com 19 objetivos, 73 metas e 372 estratégias, plano prevê cenário educacional a ser alcançado até 2036

Isabella Sander

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