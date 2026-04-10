Educação Básica

Da menstruação à Engenharia
Notícia

Meninas que mudam realidades: escolas do RS transformam debates sobre igualdade de gênero e liderança feminina

Com protagonismo das próprias alunas, iniciativas que vão de rodas de conversa a grupos de robótica buscam ampliar o protagonismo feminino

Isabella Sander

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