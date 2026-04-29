Escola comunitária na zona sul de Porto Alegre amplia estrutura com novo prédio anexo

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A Escola Comunitária de Educação Básica Aldeia Lumiar agora conta com um novo anexo. Karine Moura / Divulgação

A Escola Comunitária de Educação Básica Aldeia Lumiar, na zona sul de Porto Alegre, agora conta com um novo anexo. A inauguração do prédio será nesta quinta-feira (30). A iniciativa visa qualificar o atendimento para 250 crianças já matriculadas na escola no bairro Tristeza.

Serão atendidas no espaço as crianças do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. A instituição, que funciona por meio de parceria entre a Secretaria Municipal de Educação (Smed) e ONG Aldeia da Fraternidade, contará com três novas salas de aula e um laboratório de ciências.

O anexo representa um salto qualitativo no atendimento oferecido pela escola, que atua como referência de educação comunitária na região desde 2019, diz a diretora executiva da Aldeia da Fraternidade, Cláudia Nahra:

— Espaços adequados impactam a aprendizagem, a convivência, a segurança e o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes. Com uma estrutura ampliada, a escola passa a contar com ambientes mais preparados para atividades pedagógicas, projetos multidisciplinares, momentos de acolhimento e práticas que estimulam autonomia, criatividade e participação.

A expansão também permite organizar melhor o crescimento da escola, atendendo às necessidades atuais e futuras com mais conforto e funcionalidade. A escola utiliza uma metodologia baseada em projetos, centrada nos interesses dos alunos. O aprendizado integra competências e áreas do conhecimento dinâmicas diversas, sustentado por seis pilares:

Tutoria

Currículo em mosaico

Gestão participativa

Multietariedade

Aprendizagem ativa

Avaliação integrada

A iniciativa é resultado de uma parceria entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil. O investimento de R$ 1.933.827,09 foi viabilizado entre quatro apoiadores: prefeitura de Porto Alegre, Instituto Jama, Instituto Vakinha e Itaú Social.

Sobre a Aldeia da Fraternidade

A Aldeia Lumiar faz parte da Aldeia da Fraternidade, instituição sem fins lucrativos que conta com um ecossistema de acesso à educação. Com metodologias inovadoras, ferramentas de capacitação e um olhar integral, a entidade busca formar jovens com o objetivo de transformar vidas e impactar positivamente a comunidade.