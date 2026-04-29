Escola comunitária na zona sul de Porto Alegre amplia estrutura com novo prédio anexo

A Escola Comunitária de Educação Básica Aldeia Lumiar, na zona sul de Porto Alegre, agora conta com um novo anexo. A inauguração do prédio será nesta quinta-feira (30). A iniciativa visa qualificar o atendimento para 250 crianças já matriculadas na escola no bairro Tristeza.
Serão atendidas no espaço as crianças do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. A instituição, que funciona por meio de parceria entre a Secretaria Municipal de Educação (Smed) e ONG Aldeia da Fraternidade, contará com três novas salas de aula e um laboratório de ciências.
O anexo representa um salto qualitativo no atendimento oferecido pela escola, que atua como referência de educação comunitária na região desde 2019, diz a diretora executiva da Aldeia da Fraternidade, Cláudia Nahra:
— Espaços adequados impactam a aprendizagem, a convivência, a segurança e o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes. Com uma estrutura ampliada, a escola passa a contar com ambientes mais preparados para atividades pedagógicas, projetos multidisciplinares, momentos de acolhimento e práticas que estimulam autonomia, criatividade e participação.
A expansão também permite organizar melhor o crescimento da escola, atendendo às necessidades atuais e futuras com mais conforto e funcionalidade. A escola utiliza uma metodologia baseada em projetos, centrada nos interesses dos alunos. O aprendizado integra competências e áreas do conhecimento dinâmicas diversas, sustentado por seis pilares:
- Tutoria
- Currículo em mosaico
- Gestão participativa
- Multietariedade
- Aprendizagem ativa
- Avaliação integrada
A iniciativa é resultado de uma parceria entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil. O investimento de R$ 1.933.827,09 foi viabilizado entre quatro apoiadores: prefeitura de Porto Alegre, Instituto Jama, Instituto Vakinha e Itaú Social.
Sobre a Aldeia da Fraternidade
A Aldeia Lumiar faz parte da Aldeia da Fraternidade, instituição sem fins lucrativos que conta com um ecossistema de acesso à educação. Com metodologias inovadoras, ferramentas de capacitação e um olhar integral, a entidade busca formar jovens com o objetivo de transformar vidas e impactar positivamente a comunidade.
A sede fica no bairro Tristeza, ocupando uma área de 3,5 hectares que ainda inclui espaços para oficinas e aulas de música, teatro, jiu-jitsu, gastronomia, plantio e ciclo integral dos alimentos. Com todos os seus projetos e espaços, atende atualmente mais de 450 bebês, crianças e jovens.