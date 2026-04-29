Educação Básica

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Notícia

Escola comunitária na zona sul de Porto Alegre amplia estrutura com novo prédio anexo

Aldeia Lumiar, no bairro Tristeza, ganhará novas salas de aula e laboratório para estudantes do Ensino Fundamental

Sofia Lungui

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