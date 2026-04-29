Entrega de uniformes para alunos da rede estadual do RS deve ser concluída até o final de maio

Governo estadual está realizando pela primeira vez a entrega conjunta de uniformes de verão e inverno. Rodrigo Ziebell / GVG /Divulgação

A entrega dos uniformes para alunos da rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul, que começou no início deste ano, deve ser concluída até o final de maio, segundo a Secretaria da Educação do Estado (Seduc). Em fevereiro, a projeção do governo era de terminar as entregas até março.

Até o momento, 216 escolas de Pelotas e Rio Grande, na Região Sul, e de Bagé, na Campanha, ainda não receberam os kits do ano letivo de 2026. De acordo com a Seduc, a distribuição para essa região já está em andamento.

O atraso é atribuído à dimensão da operação, já que, pela primeira vez, o Estado realizou a entrega conjunta de uniformes de verão e inverno para os mais de 700 mil estudantes. No ano passado, o repasse ocorreu em dois momentos, o que, conforme a pasta, gerou mais problemas no cumprimento dos prazos.

Neste ano, cerca de 90% das 2,3 mil escolas da rede estadual já foram atendidas. A secretaria afirma que o atraso nos 10% restantes é "pontual" e que segue fiscalizando os fornecedores.

Enquanto isso, escolas de Rio Grande consultadas pela reportagem adotam medidas para contornar a situação, sobretudo com a chegada do frio. Um exemplo é a flexibilização do uso de uniformes para quem não recebeu o kit ou para quem as peças do ano passado não servem mais. Nos demais casos, é recomendada a utilização normal.