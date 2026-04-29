Educação Básica

Ano letivo
Notícia

Entrega de uniformes para alunos da rede estadual do RS deve ser concluída até o final de maio

Escolas de Pelotas, Rio Grande e Bagé ainda não receberam os kits, o equivalente a 10% das instituições de ensino que serão contempladas

Isabela Daudt

Estagiária*

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS