Aos cem anos, morre a professora Rosa Wittmann Jung, ex-secretária de Educação de Gramado

Rosa Wittmann Jung tinha cem anos e dedicou a vida ao ensino, à gestão escolar e à educação pública de Gramado. Redes Sociais / Reprodução

Professora e ex-secretária municipal de Educação de Gramado, Rosa Wittmann Jung morreu na última sexta-feira (23), aos cem anos. Moradora histórica da cidade, ela teve trajetória marcada pelo magistério, pela gestão escolar e pela atuação no poder público. O sepultamento ocorreu no sábado (24), no Cemitério São Lourenço.

Natural de Linha Café, localidade então pertencente a São Sebastião do Caí, Rosa nasceu em fevereiro de 1926 e formou-se no magistério em 1944. Antes de se estabelecer em Gramado, lecionou em escolas de Cambará do Sul e de Ouro Verde, próximo à divisa com Santa Catarina.

Mudou-se para Gramado em 1959, já casada com Beno Jung, para atuar na Escola Estadual Santos Dumont. Na instituição, ficou conhecida pelo trabalho na alfabetização de estudantes e pela dedicação à rotina escolar.

Referência na alfabetização

Ao recordar os primeiros anos no município, Rosa relatava que encontrou turmas com dificuldades no processo de aprendizagem da leitura. A partir de métodos próprios de ensino, buscou alternativas para acelerar a alfabetização das crianças.

Também acompanhou mudanças estruturais da escola. Mais tarde, como diretora, participou do processo de transferência do educandário para o prédio atual.

Atuação pública em Gramado

Entre 1964 e 1968, integrou o governo do então prefeito José Francisco Perine como secretária municipal de Educação. No cargo, colaborou com a organização do ensino público em um período de crescimento do município.

Sua trajetória a tornou uma das figuras reconhecidas na história educacional de Gramado.

Fé e vida comunitária

Além da atuação profissional, Rosa mantinha forte vínculo com a Igreja Católica e exerceu a função de ministra da eucaristia.

Em entrevistas, costumava associar a longevidade à espiritualidade e à rotina de orações.

Rosa Wittmann Jung deixa o filho João. Os filhos Regina e Renato já eram falecidos.