Educação Básica

Progressão parcial
Notícia

9,4 mil estudantes da rede estadual do RS passaram de ano tendo reprovado em até quatro disciplinas em 2025

Mecanismo, aplicado para 1,5% dos alunos matriculados, busca dar chances de aprendizado e reduzir a evasão escolar

Gabriel Jacobsen

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Isabella Sander

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