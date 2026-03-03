Educação Básica

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Notícia

Sem merendeiras, escola de Porto Alegre inicia aulas sem oferecer refeições para alunos

Desde a volta das atividades, no dia 18 de fevereiro, o colégio não tem profissionais para preparar e servir as merendas

Gabriel Dias*

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