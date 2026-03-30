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RS fica abaixo da meta de alfabetização de crianças em 2025, mostram dados do MEC

No Brasil, percentual superou a meta para o ano. Educação gaúcha ainda sofre com os impactos da enchente de 2024

Sofia Lungui

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