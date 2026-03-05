Programa acelera ensino de 1,2 mil alunos com atraso na rede pública de Porto Alegre

Estudantes em defasagem escolar poderão concluir o Ensino Fundamental em dois anos com o programa. Jeff Botega / Agencia RBS

O Programa Protagonistas, lançado nesta quinta-feira (5) pela Secretaria de Educação de Porto Alegre (Smed), atenderá 1,2 mil alunos que ingressam no sexto e no sétimo ano em 2026, com defasagem escolar. Serão incluídos estudantes que reprovaram dois anos ou mais no Ensino Fundamental ou que tenham ingressado mais tarde.

A iniciativa tem dois anos de duração e depois os alunos poderão ingressar diretamente no Ensino Médio. Conforme o secretário de Educação da Capital, Leonardo Pascoal, a intenção é evitar a evasão escolar e oferecer um ensino personalizado, com abordagem pedagógica diferenciada.

O projeto ainda tem 320 vagas abertas. Para participar, o responsável pelo estudante deve buscar a direção da escola e se informar se a instituição está entre as 36 que integram o programa.

Dos mais de 34 mil estudantes de toda a rede pública municipal, 1,7 mil estão em defasagem cursando o sexto ou o sétimo ano. Porém, nem todos serão contemplados pela iniciativa. Os 500 alunos que não conseguirem vaga terão acompanhamento pedagógico, mas não poderão concluir o Ensino Fundamental em apenas dois anos.

Professores

Cada turma terá um professor responsável por quase todas as disciplinas, com exceção de artes, educação física e língua inglesa, que terão professores específicos, mas com acompanhamento do titular. Conforme Pascoal, não haverá falta de profissionais devido à mudança.

— Esses professores já foram previstos para essas funções. Em algumas escolas, em que a gente tinha um grande número de estudantes com distorção de idade e série, houve uma reorganização das turmas. Algumas turmas desse programa foram abertas e turmas regulares foram encerradas — explica o secretário.

Os profissionais que trabalharem no projeto estarão meio turno em sala de aula e a outra metade será para capacitação e preparação, segundo o titular da Smed. Durante o lançamento do programa, 48 professores e 36 supervisores participaram de dinâmicas e treinamentos em dois grupos.