Educação Básica

Combate à evasão
Notícia

Programa acelera ensino de 1,2 mil alunos com atraso na rede pública de Porto Alegre

Iniciativa é voltada a estudantes que ingressam no sexto e no sétimo ano em 2026

Kyane Sutelo

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