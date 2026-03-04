Educação Básica

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"O silêncio protege o abusador": programa da Polícia Civil em escolas registrou 71 ocorrências de crimes sexuais 

Iniciativa inclui palestras de policiais e espaço reservado para receber denúncias de crianças e adolescentes

Isabella Sander

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