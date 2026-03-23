Educação Básica

Tecnologia como aliada
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"Preciso explicar como cheguei naquela resposta", diz especialista sobre uso de IA no ensino de matemática

Plataformas como ChatGPT e Gemini podem servir como suporte para a aprendizagem da disciplina, mas é preciso orientação de professores

Sofia Lungui

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