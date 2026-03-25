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Estudantes gaúchos conquistam vaga em competição mundial de robótica nos Estados Unidos

Equipe do Colégio Marista Pio XII, de Novo Hamburgo, participa da FIRST Robotics Competition com robô industrial premiado

Sofia Lungui

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