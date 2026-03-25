Estudantes gaúchos conquistam vaga em competição mundial de robótica nos Estados Unidos

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Um grupo de adolescentes gaúchos conquistou vaga no FIRST Robotics Competition (FRC), considerado o maior campeonato de robótica para estudantes do Ensino Médio no mundo. Atualmente formada por 23 alunos do Colégio Marista Pio XII, em Novo Hamburgo, a Under Control #1156 é uma das sete equipes brasileiras que representarão o país no evento nos Estados Unidos (EUA), sendo a única classificada do Rio Grande do Sul (RS).

O time ganhou destaque no início do mês na competição regional em São Paulo, o FRC Regional Brasil Sesi Osasco, na Escola do Serviço Social da Indústria (Sesi). O bom desempenho garantiu a classificação para a disputa mundial, que acontece em Houston, entre 29 de abril e 2 de maio.

Já a equipe Under Ctrl #14391, do Ensino Fundamental no colégio, participou do Festival Sesi de Educação na categoria FIRST Tech Challenge (FTC), que reúne 48 equipes de todo o país. A cada ano, a FIRST – organização responsável pelo evento – lança um desafio para as equipes, com diferentes categorias e níveis de complexidade.

Nesta temporada, cujo tema foi “Rebuilt”, os estudantes de Ensino Médio desenvolveram um robô de porte industrial capaz de cumprir diferentes movimentos em arena.

Um dos diferenciais do projeto foi o uso de simulação virtual antes da construção do robô, permitindo ajustes na programação e previsão de desempenho antes da montagem. O resultado foi um protótipo que pode arremessar com agilidade até nove bolas por segundo, capaz de funcionar de forma autônoma ou manualmente, com auxílio de um controle remoto.

Os gaúchos criaram um robô capaz de arremessar até nove bolas por segundo, entre outros movimentos em arena. Jeff Botega / Agencia RBS

O trabalho une programação e engenharia, orientado pela instrutora de robótica do Marista Pio XII, Cibele Gonchoroski da Silva. O projeto também contou com o suporte de mentores do time, como Matheus Delazari, ex-aluno que passou a trabalhar na escola.

— Os alunos saem daqui prontos para o mercado de trabalho. A gente não forma eles só para trabalharem como operadores de máquina, por exemplo. Eles saem daqui prontos para liderar um negócio. Eles passam por viagens, eventos, apresentam tudo sozinhos. O robô acaba sendo uma ferramenta para diversos aprendizados — destaca o mentor.

Klaus Koller Kroeff e Luiza Mundstock, ambos de 16 anos, fazem parte do grupo que representará o RS no mundial. Jeff Botega / Agencia RBS

O líder da área de programação é Klaus Koller Kroeff, 16 anos, do 2º ano do Ensino Médio. Ele aprendeu a programar sozinho, por meio de um curso de Java na internet. Desde então, a programação é sua grande paixão. O jovem conta que o projeto levou cerca de três meses para ser desenvolvido, e que é motivo de orgulho para a equipe.

— Fazemos uma reunião no começo para decidir o que o nosso robô vai fazer. A partir disso, a gente desenha vários arquétipos para o robô, faz o design dele, envia para a produção, recebe as peças, e daí a gente faz toda a montagem dele, para poder depois programar. A programação é a última etapa — explica o estudante.

Em atividade há mais de 20 anos, com diferentes formações de estudantes, a Under Control #1156 também recebeu o prêmio Innovation in Control, concedido às equipes que se destacam pelo desenvolvimento e desempenho do sistema de controle e programação do robô. Com o resultado, o equipamento desenvolvido pelos participantes figurou entre os cinco melhores do mundo na competição.

Grupo irá representar o RS no FIRST Robotics Competition (FRC), campeonato mundial nos EUA. Jeff Botega / Agencia RBS

Semanalmente, o time tem reuniões para alinhar o desenvolvimento e divulgação dos projetos, mesmo nas férias. A estudante Luiza Mundstock, 16 anos, do 2º ano do Ensino Médio, foi a responsável pela construção do bumper do robô (que funciona como um para-choque). Ela diz que está com boas expectativas para o mundial:

— É a minha primeira temporada na equipe, estou bem contente de estar participando. Nunca fui para os Estados Unidos, vai ser a minha primeira vez. Assim que eu entrei no time eu já comecei a me preparar para ir, caso a gente se classificasse. E a gente conseguiu a classificação. Estou bem ansiosa para ir, é legal que o time proporcione isso para a gente.

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A aluna conta que o trabalho foi desafiador, mas gratificante, e que participar do grupo abriu portas.

— A gente trabalhou muito para conseguir essa vaga no mundial, foi muito trabalho e esforço. E eu quero cursar Engenharia Mecânica. Eu não sei em qual das faculdades ainda, tem muitas possibilidades. E a robótica foi o que realmente me levou para esse caminho — afirma Luiza.

Os estudantes já receberam diferentes reconhecimentos ao longo dos anos por meio da Under Control #1156. Jeff Botega / Agencia RBS

Histórico de conquistas

A robótica educacional tem sido um instrumento importante para os alunos do Marista Pio XII, unindo tecnologia, estratégia e trabalho em equipe em competições que simulam desafios reais de engenharia. Os estudantes já receberam diferentes reconhecimentos ao longo dos anos com a Under Control #1156. A equipe se atualiza conforme novos alunos chegam na escola.

O grupo participa de campeonatos de robótica há 24 anos, sendo que eles foram classificados para o evento mundial por 14 anos consecutivos. Em 2025, foram classificados entre as seis melhores equipes do mundo durante a FIRST Championship, consolidando-se como uma das principais referências nacionais em robótica educacional.