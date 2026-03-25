Educação Básica

Impactos negativos

Bullying cresce nas escolas brasileiras e afeta mais as meninas, aponta IBGE

Pesquisa de saúde do escolar aponta que 27,2% dos estudantes entre 13 e 17 anos sofreram agressões recorrente em 2024

Estadão Conteúdo

Roberta Jansen

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS