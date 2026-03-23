Educação Básica

Compromisso
Notícia

Brasil alcança 66% das crianças alfabetizadas na idade certa, aponta índice do governo federal

Meta era atingir 64% dos estudantes aptos a ler e escrever ao final do 2º ano do Ensino Fundamental em 2025

Agência Brasil

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS