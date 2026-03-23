Brasil alcança 66% das crianças alfabetizadas na idade certa, aponta índice do governo federal

Ação ainda busca recompor as aprendizagens após a pandemia. Anselmo Cunha / Agencia RBS

O Brasil superou a meta de crianças alfabetizadas na idade certa ao alcançar, em 2025, 66% dos estudantes aptos a ler e escrever ao final do 2º ano do Ensino Fundamental. A meta do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, do governo federal, era de alcançar 64%. O anúncio ocorreu nesta segunda-feira (23), em Brasília.

— Nós resolvemos fazer esse pacto pela alfabetização na idade certa para chegarmos a 2030 com 80% das crianças alfabetizadas no 2º ano — afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O governo espera que a quantidade de crianças alfabetizadas chegue a 70% no ano que vem. Os dados foram divulgados durante solenidade de premiação da segunda edição do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização. O reconhecimento foi entregue a 4.710 municípios e a 18 Estados, contemplados nas categorias.

Superação de desafios

O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou que o objetivo do país é que 100% das crianças brasileiras estejam alfabetizadas ao final do 2º ano do Ensino Fundamental, conforme previsto na Meta 5 do Plano Nacional de Educação.