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Barco-escola parado há mais de um ano em São Leopoldo deve ser vendido; entenda a decisão

Embarcação foi adquirida para servir como ferramenta de educação ambiental, mas só navegou duas vezes

Isabella Sander

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