Educação Básica

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Alunos da rede municipal de Porto Alegre têm desempenho abaixo do esperado em avaliação da prefeitura

Indicador criado pela Secretaria Municipal de Educação avalia as três etapas de ensino; sistema conta com apoio de instituições externas

Sofia Lungui

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