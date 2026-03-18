Alunos da rede municipal de Porto Alegre têm desempenho abaixo do esperado em avaliação da prefeitura

Em 2025, alunos da rede municipal de Porto Alegre alcançaram desempenho abaixo do esperado em uma nova avaliação educacional criada pela prefeitura da Capital. Nas escolas de Educação Infantil, o resultado foi 4,18, em uma escala de 0 a 10. Já no Ensino Fundamental, o índice ficou em 3,37, enquanto no Ensino Médio, etapa ofertada em apenas duas escolas da rede, o resultado foi de 0,39.
Os dados são da primeira edição do Índice de Desenvolvimento da Educação de Porto Alegre (Idepoa), divulgados nesta quarta-feira (18). Criado no ano passado, o diagnóstico faz parte do Sistema de Avaliação Municipal da Educação Básica (Sameb-POA), programa lançado para mensurar, de forma sintética e anual, os resultados da rede municipal.
— O que a gente observa em Porto Alegre, e não é diferente no Brasil, infelizmente, é que há uma grande desigualdade. Além dos resultados serem abaixo do que a gente gostaria, naturalmente, eles são desiguais entre diferentes estratos da população — afirmou o secretário municipal de Educação, Leonardo Pascoal.
O que é considerado no cálculo
Além de qualificar o ensino, a iniciativa busca orientar políticas públicas, reduzir desigualdades e garantir transparência nos resultados. Para o cálculo dos ensinos Fundamental e Médio, são considerados:
- Fluxo: taxa de aprovação
- Participação: percentual de alunos que realizaram as avaliações
- Aprendizagem: resultado da Prova Porto Alegre (três edições por ano)
Já para a Educação Infantil, a formulação do índice conta com:
- Qualidade: média das seis dimensões avaliadas nas unidades
- Frequência: taxa de frequência das crianças matriculadas
Quanto à aprendizagem, o Ensino Fundamental alcançou média de 4,46, enquanto o Ensino Médio registrou 1,68. Já o fluxo escolar foi de 89% no Fundamental e 60,3% no Médio, com participação nas avaliações de 84,9% e 38,5%, respectivamente.
Na Educação Infantil, a frequência ficou em 71,39% e a avaliação da qualidade da oferta atingiu média 5,85, com destaque para os indicadores de segurança (7,93) e infraestrutura (7,67).
O município prevê a ampliação do sistema nos próximos anos, com a inclusão da avaliação da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em 2026 e da Educação Especial em 2027, garantindo o diagnóstico completo da rede.
— Quando a gente chegar a isso, com certeza Porto Alegre vai ser pioneira a ter um sistema que avalia o todo, porque a maior parte dos sistemas avalia só o Ensino Fundamental, ou só o Ensino Médio — destacou Pascoal.
Como é feita a avaliação
Pascoal ressaltou que as avaliações são conduzidas por instituições externas especializadas, garantindo rigor técnico e isenção. As avaliações das etapas Fundamental e Médio, com base na Prova Porto Alegre, foram feitas pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).
Já na Educação Infantil, que tem outra metodologia, a análise foi conduzida pelo Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social, da Universidade de São Paulo (USP). O Sameb-POA é uma versão local do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), do governo federal, e o Idepoa é semelhante ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).
Diferentemente das avaliações nacionais, o novo levantamento é composto por estudos e indicadores próprios da rede municipal. O objetivo é garantir resultados mais rápidos e assertivos, conforme o secretário, uma vez que as provas serão aplicadas anualmente – e não a cada dois anos, como ocorre com as análises do Ministério da Educação.
Os exames também são mais abrangentes, considerando mais turmas por avaliação.
— O Ideb avalia a cada dois anos, e leva em conta apenas o 5º e o 9º ano do Fundamental das redes de educação, e o 3º ano do Ensino Médio. O Idepoa avalia todos os anos. Assim, a gente consegue ver o percurso. O Ideb tem a finalidade de avaliar o encerramento de cada etapa, e a gente acaba levando muito tempo para ter os resultados — explicou Pascoal.
O fato de obter resultados estratificados também facilita o planejamento pedagógico, identificando de forma mais evidente as lacunas e dificuldades de aprendizagem, segundo o secretário. Os resultados já foram repassados às escolas, que estão elaborando metas específicas para solucionar os problemas de ensino.
O Sameb-POA é composto pelos seguintes instrumentos:
- Prova Porto Alegre: avaliação em larga escala para medir o nível de aprendizagem dos estudantes dos Ensinos Fundamental e Médio. Será aplicada anualmente em três edições: duas avaliações formativas, preferencialmente em abril e agosto, e uma avaliação somativa, em dezembro. Abrangerá todos os estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio da rede, incluindo as escolas parceiras
- Avaliação da Educação Infantil: ferramenta voltada à mensuração da qualidade das experiências, ambientes e práticas pedagógicas. Também será realizada anualmente, contemplando todas as unidades próprias, parceiras ou privadas credenciadas
- Índice de Desenvolvimento da Educação de Porto Alegre (Idepoa): similar ao Ideb, mensura anualmente os resultados da rede municipal. O Idepoa será apurado por unidade escolar, considerando todos os anos ou etapas ofertadas e todas as áreas de conhecimento