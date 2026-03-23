Alunos começam a receber pagamentos do programa Pé-de-Meia nesta segunda-feira; saiba quem tem direito

Incentivo começa a ser pago para estudantes contemplados pelo programa. Marcelo Camargo / Agencia RBS

O Ministério da Educação (MEC) começa a pagar nesta segunda-feira (23) a primeira parcela de 2026 do Pé-de-Meia, programa de incentivo financeiro voltado a estudantes do Ensino Médio público beneficiários do cadastro único federal (CadÚnico).

Segundo o governo, o Pé-de-Meia funciona como uma poupança para promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes nessa etapa de ensino.

Alunos contemplados receberão a parcela de R$ 200 conforme o calendário definido pelo governo (veja abaixo). Os depósitos seguem até 30 de março, conforme o mês de nascimento dos participantes.

Calendário de pagamento do Pé-de-Meia

Nascidos em janeiro e fevereiro: 23/3

23/3 Nascidos em março e abril: 24/3

24/3 Nascidos em maio e junho: 25/3

25/3 Nascidos em julho e agosto: 26/3

26/3 Nascidos em setembro e outubro: 27/3

27/3 Nascidos em novembro e dezembro: 30/3

Os valores serão creditados em conta Poupança Social Digital ou Caixa Tem, conta aberta automaticamente pelo banco em nome dos favorecidos.

Para que os estudantes possam conferir a situação em que se encontram no programa, basta acessar a página de consulta do MEC por meio da conta Gov.br do aluno.

Impacto no Rio Grande do Sul

Em 2025, o Pé-de-Meia beneficiou 124,3 mil estudantes gaúchos, o que equivale a 36,5% dos alunos das redes públicas do Rio Grande do Sul, conforme dados do MEC.

Conheça o programa

Desde 2024, o programa Pé-de-Meia já alcançou 6 milhões de estudantes em todo o Brasil.

Para os valores que serão pagos no próximo ano, o MEC verificará a elegibilidade dos jovens a partir dos dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), considerando as informações inseridas até a data-base de 7 de agosto de 2026.

Assim, estudantes cujas famílias estavam cadastradas até essa data, com renda de até meio salário mínimo por pessoa, serão automaticamente incluídos no programa, desde que atendam aos demais critérios de participação.

Quem pode acessar o benefício

Para ter direito à poupança do Ensino Médio, é preciso atender aos seguintes requisitos: