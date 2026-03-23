Educação Básica

Incentivo financeiro
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Alunos começam a receber pagamentos do programa Pé-de-Meia nesta segunda-feira; saiba quem tem direito

Iniciativa do governo federal busca promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes do Ensino Médio da rede pública; entenda os critérios

Zero Hora

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