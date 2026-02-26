Projeto de férias da UFRGS busca incentivar a formação de novos cientistas: "Eu realmente quero ser pesquisador" 

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Imersão ajuda jovens a considerarem a carreira científica. Eduarda Touguinha / Manuela Touguinha / +EduCiência / Divulgação

"Todo ser vivo possui células". "O álcool limpa melhor que o sabão". "A salada murcha por causa do sal".

Afirmações como essas foram o ponto de partida para uma experiência que ocupou as tardes de estudantes de escola nessas férias. Durante uma semana, eles estiveram imersos nos laboratórios do Centro de Biotecnologia (CBiot) e do Instituto de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

A iniciativa faz parte do projeto EduCiência, que há 16 anos recebe alunos da Educação Básica na universidade. Mas há uma regra de ouro: ninguém dá aula. Quem conduz o processo são os próprios estudantes.

— A dinâmica é toda pautada no princípio de que eles chegam no primeiro dia e classificam uma série de afirmações sobre fenômenos da biologia. Nosso papel é apenas ajudá-los a usar o laboratório com segurança e conduzi-los com perguntas que os levem a novas perguntas. As ideias – e as conclusões – são todas deles — explica Iago Mocelin, bacharel em Biotecnologia, bolsista do CNPq e voluntário no projeto.

Os participantes levantam hipóteses, desenham experimentos, testam, erram, acertam e apresentam os resultados. Na edição deste ano, foram 22 estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. O trabalho ocorreu em janeiro com orientação de monitores da graduação e pós-graduação da universidade.

— O grande diferencial é que as atividades são 100% práticas. Os alunos vivenciam o método científico na prática. Para muitos, é a primeira vez dentro de uma universidade pública e a primeira vez em um laboratório de pesquisa. Isso ajuda a desmistificar a ciência e a mostrar que esse espaço também pertence a eles — afirma Lívia Kmetzsch, coordenadora do projeto, docente do Departamento de Biologia Molecular e Biotecnologia.

Estudantes têm a oportunidade de utilizar os laboratórios. Eduarda Touguinha / Manuela Touguinha / +EduCiência / Divulgação

O impacto vai além do aprendizado imediato. O EduCiência tem se mostrado uma porta de entrada para o Ensino Superior, e o estudante Frederico Kraemer Mattos é exemplo disso. Em 2023, ele estava do 3º ano do Ensino Médio quando participou do curso de férias. Hoje, aos 20 anos, é calouro de Biotecnologia e pesquisador no Laboratório de Sinalização e Plasticidade Celular, centro de pesquisa do câncer vinculado ao Centro de Biotecnologia da UFRGS. A experiência no projeto foi decisiva.

— Eu sempre sonhei em ser cientista, mas às vezes parecia uma coisa muito distante. O curso me proporcionou estar dentro de um laboratório, planejando experimentos, além de me botar em contato com pesquisadores super importantes. Isso fez com que tudo parecesse mais próximo — conta Frederico.

Hoje, o universitário vive essa proximidade diariamente. Os professores que conheceu no curso são agora seus professores na graduação e colegas de laboratório.

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— Foi o último prego pra definir que eu realmente quero ser pesquisador — completa o jovem, que hoje trabalha com modelagem computacional e análise de imagens na pesquisa.

A história de Frederico não é isolada. Em 2025, o projeto contou com dois monitores que também começaram como participantes. Maya e Felipe fizeram o curso de férias em 2023 e 2024, respectivamente, e hoje são calouros da UFRGS nos cursos de Biologia Marinha e Ciências Biológicas.

— Quando eles vão pro palco apresentar os resultados sem nenhum medo, confiantes do trabalho que desenvolveram, a gente fica muito feliz. Essa é a nossa maior recompensa — completa Iago.

Para a professora Lívia, o efeito é transformador em todas as direções:

— Os estudantes passam a considerar a carreira científica, ganham mais confiança, mais curiosidade e mais senso crítico. E nossos universitários, que atuam como monitores, desenvolvem habilidades de comunicação, ensino e responsabilidade social. É uma experiência transformadora para todos — conclui a coordenadora.

O EduCiência integra a Rede Nacional Leopoldo de Meis de Educação e Ciência (RNEC). Uma das principais ações do projeto é o curso de férias. A iniciativa é viabilizada com recursos públicos federais e estaduais, por meio de bolsas e financiamentos da UFRGS, Capes, CNPq, Fapergs e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).