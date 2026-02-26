Educação Básica

Iniciação científica 
Notícia

Projeto de férias da UFRGS busca incentivar a formação de novos cientistas: "Eu realmente quero ser pesquisador" 

Iniciativa EduCiência recebe alunos da Educação Básica para curso de verão nos laboratórios da universidade

Juliano Lannes*

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