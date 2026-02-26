Censo Escolar 2025: RS teve queda de matrículas em todas as etapas do ensino regular

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EJA foi a modalidade que mais teve redução de estudantes. Atstock Productions / Adobe Stock

O Rio Grande do Sul registrou, pelo segundo ano consecutivo, redução no número total de alunos matriculados na Educação Básica. Segundo dados do Censo Escolar de 2025, divulgado nesta quinta-feira (26) pelo Ministério da Educação (MEC), o Estado teve 38,4 mil matrículas a menos em escolas no ano passado, na comparação com 2024, o que representa uma queda de 1,75%.

A baixa de estudantes segue uma tendência nacional: em todo o Brasil, a diminuição de alunos foi de 2,33%. Somente Roraima e Santa Catarina apresentaram leve aumento no número de estudantes no período.

Em coletiva de imprensa nesta manhã, o pesquisador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) Fábio Bravin, da Diretoria de Estatísticas Educacionais, apontou que a redução de matrículas vai ao encontro da tendência de envelhecimento populacional:

— Nos últimos anos, temos tendência de queda da população na faixa etária educacional. Isso tem algum nível de impacto sobre o número de matrículas. Em que pese haver uma redução no número de matriculados, o atendimento dessas pessoas nos sistemas de ensino está aumentando.

Outro motivo para a diminuição de matrículas citado por Bravin foi a queda nos índices de reprovação dos estudantes, que culmina na redução da distorção idade-série (alunos mais velhos do que a idade esperada para aquela etapa) e na saída mais rápida dos alunos da Educação Básica.

Em 2025, o RS tinha 2.189.268 pessoas frequentando escolas públicas e privadas nas seguintes modalidades (considerando que um aluno pode ter mais de uma matrícula):

Educação Infantil: 455.283

Ensino Fundamental: 1.244.491

Ensino Médio: 312.140

Educação Profissional: 167.917

Educação de Jovens e Adultos: 70.468

Educação Especial: 143.069

As duas únicas categorias que cresceram em 2025 no Estado foram a Educação Especial (10,44%) e a Educação Profissional (10,38%). Em ambos os casos, no entanto, o aumento ficou abaixo da média nacional.

Já o tipo de ensino com maior queda foi, mais uma vez, a Educação de Jovens e Adultos (EJA): em um ano, a redução de matrículas foi de 9,6% no Rio Grande do Sul, superior aos 6,2% verificados nos dados de todo o Brasil.

A diminuição de alunos de EJA não é novidade. Com menos da metade dos alunos matriculados em 2016 nesse tipo de ensino – passou de 158 mil para 70 mil estudantes em uma década –, o RS é apenas a sétima unidade federativa com a maior perda no período. O Estado com a maior redução foi Rondônia, que, em 2025, tinha um quarto dos alunos na modalidade de 10 anos antes.

O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou que uma política voltada para a EJA foi criada para combater a "queda sistemática no número de matrículas" dessa modalidade. Uma das mudanças foi a inclusão de fatores de ponderação no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) que previram estímulos à criação de matrículas da EJA e a previsão de pagamento de bolsas pelo programa Pé de Meia para estudantes de EJA de até 24 anos.

— Infelizmente, as matrículas de EJA continuam caindo, apesar de a queda ter reduzido especialmente na EJA de Ensino Fundamental. Mas é um esforço que precisamos fazer, de um movimento maior para as matrículas pararem de sair, diante dessa realidade de mais de 66 milhões de brasileiros que não concluíram a Educação Básica — reconheceu o ministro.

As escolas gaúchas perderam estudantes em todas as etapas do ensino regular, que compreende Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. A principal queda se deu no Ensino Médio, de 6,1%, semelhante aos 5,7% registrados na média nacional.

Na Educação Infantil, a diminuição no RS, de 2%, também foi próxima à percebida no Brasil, de 2,2%. No Ensino Fundamental, houve pouca diferença em relação aos números de 2024: o decréscimo foi de 0,4% no Estado e de 0,8% no país.

Municípios gaúchos

Em torno de dois em cada três dos 497 municípios do Rio Grande do Sul teve redução no número de alunos em 2025, na comparação com o ano anterior.

As cidades com maior queda foram:

Ivoti, Vale do Sinos (-20,4%)

Caiçara, Norte (-20,3%)

São Valério do Sul, Norte (-16,7%)

Victor Graeff, Norte (-16,4%)

Ivorá, Região Central (-14,3%)

Na outra ponta, as localidades com maior aumento de estudantes foram:

Boa Vista das Missões, Norte (16,6%)

Nova Pádua, Serra (13,4%)

Bossoroca, Noroeste (10,3%)

Áurea, Norte (9,8%)

Ciríaco, Norte (9,6%)

Todos os 10 municípios mais populosos do RS tiveram queda de matrículas. As mais acentuadas foram em Novo Hamburgo e Santa Maria:

Porto Alegre, Região Metropolitana (-1,25%)

Caxias do Sul, Serra (-1,6%)

Canoas, Região Metropolitana (-3,3%)

Pelotas, Sul (-3,8%)

Gravataí, Região Metropolitana (-1,5%)

Novo Hamburgo, Vale do Sinos (-4,8%)

Santa Maria, Região Central (-4,2%)

Viamão, Região Metropolitana (-3,3%)

São Leopoldo, Região Metropolitana (-2,5%)

Passo Fundo, Norte (-1,5%)

Professores e instituições

O RS registrou leve acréscimo de professores vinculados às escolas públicas e privadas em 2025. O número de docentes passou de 122.328 para 124.465, o que representa mais 1,75%.