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Censo Escolar 2025: RS teve queda de matrículas em todas as etapas do ensino regular

Índices apresentados nesta quinta-feira acompanham a tendência nacional; governo aponta que o envelhecimento da população tem impacto na redução

Isabella Sander

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