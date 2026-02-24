Após investimento de R$ 18 milhões, tradicional escola de Porto Alegre é reinaugurada pelo Sesc

Estrutura do São Judas Tadeu foi comprada por R$ 18 milhões. Fecomércio-RS / Divulgação

Após investimento de R$ 18,5 milhões para a aquisição da estrutura, o sistema Fecomércio-RS reinaugurou oficialmente, nesta terça-feira (24), a Escola Sesc São Judas. A unidade fica no prédio da tradicional instituição fundada em 1946 na rua Dom Diogo de Souza, zona norte de Porto Alegre.

As atividades foram mantidas após a aquisição da escola, realizada no fim de 2024, revertendo o cenário de crise financeira que ameaçava o fechamento do colégio. A operação marca a estreia do Sesc no Ensino Médio regular na Capital. O modelo pedagógico inclui formação integrada com cursos profissionalizantes do Senac.

A escola já atende cerca de 300 alunos em turmas que vão do berçário ao 1º ano do Ensino Médio. A meta da nova administração é atingir a capacidade total de 900 estudantes até 2027, completando todas as etapas escolares.

A estrutura atual conta com 15 salas de aula, ginásio poliesportivo e áreas de convivência. O plano de expansão e melhorias prevê a entrega gradual de novos espaços reformados, incluindo biblioteca, auditório, laboratório de ciências e uma piscina para atividades pedagógicas e extracurriculares.

Além da unidade em Porto Alegre, o modelo de Ensino Médio do Sesc será expandido para o Interior, com uma inauguração prevista em Santa Cruz do Sul ainda em 2026.