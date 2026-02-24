Educação Básica

Reinvenção
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Após investimento de R$ 18 milhões, tradicional escola de Porto Alegre é reinaugurada pelo Sesc

Prédio do antigo Colégio São Judas Tadeu manteve atividades após risco de fechamento; operação marca estreia do Sesc no Ensino Médio regular na Capital

Zero Hora

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