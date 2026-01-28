Educação Básica

Inovação
Notícia

Estudantes do RS vão à Itália apresentar dispositivo de IA que auxilia no diagnóstico de câncer de pele

Alunos de escola de Porto Alegre desenvolveram aparelho portátil que analisa dados de lesões para detectar indícios da doença; veja como funciona

Sofia Lungui

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS