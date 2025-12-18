Mais de 3 mil alunos terão acesso a turmas de educação integral em escolas municipais de Porto Alegre em 2026

Mais de 3,4 mil estudantes do Ensino Fundamental da rede municipal de Porto Alegre poderão acessar turmas de educação integral a partir do próximo ano letivo. O anúncio foi feito pela Secretaria Municipal de Educação (Smed) nesta quinta-feira (18).
Ao todo, serão 3.475 alunos atendidos, cerca de 1.639 a mais do que os matriculados em turmas de turno integral em 2025, segundo a Smed.
Com a ampliação, Porto Alegre passará de oito para 11 escolas municipais com educação integral. O aumento prevê a abertura de 58 novas turmas, que começam a funcionar em 2026.
Conforme o Secretário de Educação de Porto Alegre, Leonardo Pascoal, o foco do turno integral será principalmente o reforço em língua portuguesa e matemática, além de acompanhamento pedagógico individualizado, com o objetivo de melhorar o desempenho dos alunos e reduzir defasagens de aprendizagem. Além disso, a prefeitura divulgou uma nova grade curricular para as nossas escolas de Ensino Fundamental.
— Com essa reorganização, a gente espera conseguir que mais escolas tenham melhores resultados a partir da expansão da oferta — afirma.
A opção pelo turno integral deverá ser feita no momento da inscrição, quando as famílias poderão escolher as escolas da rede municipal que oferecem essa modalidade.
— A gente vai fazer um plano de expansão para que, ao longo dos anos, a gente possa, gradativamente, elevar esse percentual de atendimento e prever que as novas unidades já sejam construídas, concebidas e iniciadas com educação de tempo integral — destaca.