Educação Básica

Novas vagas
Notícia

Mais de 3 mil alunos terão acesso a turmas de educação integral em escolas municipais de Porto Alegre em 2026

Serão 1.639 estudantes a mais do que os matriculados no mesmo formato este ano

Jovana Dullius

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS