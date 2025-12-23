Estudantes do RS conquistam medalhas em olimpíadas científicas

Dezembro foi um mês de conquistas para estudantes gaúchos, inclusive em campeonatos internacionais. O aluno Ian Altenhofen dos Santos, do Colégio João Paulo I, na zona sul de Porto Alegre, conquistou duas medalhas de ouro em uma competição científica na China, a Steam Ahead.
— Nunca imaginei que eu ia ganhar ouro em ambas as olimpíadas individuais que eu fiz. Estamos todos muito felizes, e animados pelo que ainda está por vir. Estamos abrindo caminhos para novos estudantes, estudantes de escolas privadas e públicas do interior do país, para que consigam no futuro um patrocínio do próprio Estado para participar de eventos como esse — conta o estudante.
Ao todo, foram sete medalhas conquistadas por Ian e seus colegas Artur Erbes de Carli e Gabriel de Almeida Heerdt, todos recém-formados do Ensino Médio:
- Ian, 18 anos: ouro individual em Ciências e Matemática
- Artur, 18 anos: ouro por equipe e bronze individual em Ciências
- Gabriel, 17 anos: bronze individual em Matemática e Ciências; bronze por equipe em Ciências
Por ter dois resultados ouro em olimpíadas distintas, Ian recebeu o troféu "Overall" com essa menção. Além disso, conquistou a primeira colocação geral em Ciências. Os três viajaram acompanhados de professores, com patrocínio do Instituto Jama. Os estudantes foram recebidos nesta segunda-feira (22) pelo governador Eduardo Leite, no Instituto de Educação General Flores da Cunha, para compartilhar a experiência.
— É uma conquista da nossa escola, mas é uma conquista sobretudo do nosso Estado e da nossa nação, com todas as dificuldades que a educação brasileira enfrenta. Todos os meninos saíram com medalhas, isso foi algo fantástico e nos surpreendeu positivamente — destaca o coordenador de Matemática do JPSul, Mauro Weigel, que acompanhou o grupo.
A competição ocorreu na cidade de Shenzhen, entre 12 e 17 de dezembro. O trio participou da Olimpíada Internacional Júnior de Matemática (IJMO) e da Olimpíada Internacional Júnior de Ciências Vanda (VIJSO). No total, a delegação brasileira reuniu 21 estudantes de 13 escolas, distribuídas por oito Estados.
— Mais do que o conteúdo aprendido em sala, nosso projeto educativo aposta no valor do fazer, da autonomia e das relações humanas — diz o diretor-geral do JPSul, Eduardo Castro, professor de matemática que também integrou a comitiva.
Destaque em Língua Portuguesa
Já a estudante Aline Diehl, do Colégio Marista Ipanema, também na Capital, garantiu o ouro na Olimpíada de Português (OP) 2025, competindo com milhares de participantes. Além da conquista, a aluna alcançou o sétimo lugar nacional, entre estudantes de escolas privadas, na categoria A, destinada aos estudantes do Ensino Médio de escolas privadas.
— Eu fiquei bem feliz. Como eu tinha ido bem no ano passado, dessa vez eu fui pensando “agora é meu ano”. Mas eu não estava esperando ir tão bem assim. Para mim foi uma quebra de paradigma ganhar a medalha, porque eu percebi que não é impossível, foi até bom para a minha confiança — relata a jovem de 18 anos.
Voltada para estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio de todo o Brasil, tanto de escolas públicas quanto privadas, a OP foi idealizada com o objetivo de contribuir para o fortalecimento da capacidade interpretativa e expressiva dos estudantes. A prova testa o uso padrão da Língua Portuguesa, interpretação de textos clássicos de excelência e promove reflexão acerca dos aspectos linguísticos do Português.