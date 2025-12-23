Estudantes do RS conquistam medalhas em olimpíadas científicas

Ler resumo

Ao todo, foram sete medalhas conquistadas por Artur Erbes de Carli, Gabriel de Almeida Heerdt e Ian. Eduardo Castro/JPSul / Divulgação

Dezembro foi um mês de conquistas para estudantes gaúchos, inclusive em campeonatos internacionais. O aluno Ian Altenhofen dos Santos, do Colégio João Paulo I, na zona sul de Porto Alegre, conquistou duas medalhas de ouro em uma competição científica na China, a Steam Ahead.

— Nunca imaginei que eu ia ganhar ouro em ambas as olimpíadas individuais que eu fiz. Estamos todos muito felizes, e animados pelo que ainda está por vir. Estamos abrindo caminhos para novos estudantes, estudantes de escolas privadas e públicas do interior do país, para que consigam no futuro um patrocínio do próprio Estado para participar de eventos como esse — conta o estudante.

Ao todo, foram sete medalhas conquistadas por Ian e seus colegas Artur Erbes de Carli e Gabriel de Almeida Heerdt, todos recém-formados do Ensino Médio:

Ian, 18 anos : ouro individual em Ciências e Matemática

: ouro individual em Ciências e Matemática Artur, 18 anos : ouro por equipe e bronze individual em Ciências

: ouro por equipe e bronze individual em Ciências Gabriel, 17 anos: bronze individual em Matemática e Ciências; bronze por equipe em Ciências

Por ter dois resultados ouro em olimpíadas distintas, Ian recebeu o troféu "Overall" com essa menção. Além disso, conquistou a primeira colocação geral em Ciências. Os três viajaram acompanhados de professores, com patrocínio do Instituto Jama. Os estudantes foram recebidos nesta segunda-feira (22) pelo governador Eduardo Leite, no Instituto de Educação General Flores da Cunha, para compartilhar a experiência.

Ian ainda teve o melhor desempenho em Ciências entre todos os medalhistas de ouro, ficando com o “Overall”. Eduardo Castro/JPSul / Divulgação

— É uma conquista da nossa escola, mas é uma conquista sobretudo do nosso Estado e da nossa nação, com todas as dificuldades que a educação brasileira enfrenta. Todos os meninos saíram com medalhas, isso foi algo fantástico e nos surpreendeu positivamente — destaca o coordenador de Matemática do JPSul, Mauro Weigel, que acompanhou o grupo.

A competição ocorreu na cidade de Shenzhen, entre 12 e 17 de dezembro. O trio participou da Olimpíada Internacional Júnior de Matemática (IJMO) e da Olimpíada Internacional Júnior de Ciências Vanda (VIJSO). No total, a delegação brasileira reuniu 21 estudantes de 13 escolas, distribuídas por oito Estados.

— Mais do que o conteúdo aprendido em sala, nosso projeto educativo aposta no valor do fazer, da autonomia e das relações humanas — diz o diretor-geral do JPSul, Eduardo Castro, professor de matemática que também integrou a comitiva.

Destaque em Língua Portuguesa

Já a estudante Aline Diehl, do Colégio Marista Ipanema, também na Capital, garantiu o ouro na Olimpíada de Português (OP) 2025, competindo com milhares de participantes. Além da conquista, a aluna alcançou o sétimo lugar nacional, entre estudantes de escolas privadas, na categoria A, destinada aos estudantes do Ensino Médio de escolas privadas.

Aline, 18 anos, conquistou medalha de ouro na Olimpíada de Português (OP) 2025. Colégio Marista Ipanema / Divulgação

— Eu fiquei bem feliz. Como eu tinha ido bem no ano passado, dessa vez eu fui pensando “agora é meu ano”. Mas eu não estava esperando ir tão bem assim. Para mim foi uma quebra de paradigma ganhar a medalha, porque eu percebi que não é impossível, foi até bom para a minha confiança — relata a jovem de 18 anos.