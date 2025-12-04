Da escola para o mundo: alunos do RS participam de olimpíadas científicas na China 

Ler resumo

Os alunos Ian Altenhofen dos Santos (E), Gabriel de Almeida Heerdt e Artur Erbes de Carli (D), do Colégio João Paulo I, estão entre os selecionados para as provas. Vivian Anne / Divulgação

Quando começaram a participar de olimpíadas científicas na escola, os alunos selecionados para participar do Steam Ahead 2025 não imaginavam que a paixão pelos cálculos os levaria tão longe. Neste mês, oito estudantes gaúchos embarcam para a China para representar o Rio Grande do Sul em um campeonato internacional.

Voltado ao modelo Steam (Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, na sigla em inglês), o torneio integra cinco competições:

Matemática

Ciências

Tecnologia

Artes

Cybersegurança

O evento ocorre entre 12 e 18 de dezembro em Shenzhen, no país asiático, reunindo cerca de 1,5 mil estudantes de mais de 30 países.

Trata-se de um dos eventos acadêmicos mais prestigiados do mundo, que abre portas para obter aprovação em universidades renomadas e promove networking global. Entre os selecionados para aventura estão três alunos do Colégio João Paulo I (JPSul), do bairro Ipanema, em Porto Alegre.

Eles viajam no dia 7 de dezembro para participar da Olimpíada Internacional Júnior de Matemática (IJMO) e da Olimpíada Internacional Júnior de Ciências Vanda (VIJSO).

— Dá um orgulho imenso dessa gurizada, acompanhamos a trajetória deles há muito tempo, incentivando a participação em olimpíadas. Nosso objetivo é que eles desenvolvam habilidades distintas, trabalho em equipe, oratória, criatividade. As questões olímpicas exigem maior criatividade, e esses desafios os deixam engajados. Isso nos dá a certeza de que estamos no caminho certo — destaca o coordenador de Matemática do JPSul, Mauro Weigel, que acompanhará o grupo ao lado do colega Floriano Krieger da Cunha.

A equipe da escola é formado por Artur Erbes de Carli, Gabriel de Almeida Heerdt e Ian Altenhofen dos Santos, que competem nas áreas de matemática e ciências. Artur, de 18 anos, conta que já participou de cerca de 40 edições de olimpíadas nos últimos quatro anos.

— Sempre gostei de Exatas, sempre foi minha área favorita. Comecei no 9º ano (do Fundamental), quando fiz uma olimpíada de História, e achei muito legal esse formato. Como isso despertou meu interesse, comecei a procurar competições na área de Exatas, e achei muito legal — conta Artur, que está no 3º ano do Ensino Médio, bem como os colegas.

Eles contam que o desejo de se desafiar é o que engaja – para Ian, que pretende cursar Engenharia Aeroespacial no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), a vontade de se superar foi a motivação para participar das provas.

— Fiz a OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) e não consegui fazer nada da prova, tive dificuldade, mesmo sendo bom em Matemática. Queria ir bem no ano seguinte e criei esse interesse, aí entre no clube de Matemática da escola e fui indo — relata Ian, 18 anos.

Gabriel, de 17 anos, foi quem o incentivou a participar das competições. O trio já foi para a Tailândia no início do ano, junto de outros colegas da escola, para participar de outro campeonato.

Agora, irão para a China com apoio do Instituto Jama, patrocinador. Ao longo do ano, eles se prepararam para o desafio, estudando e resolvendo questões de provas anteriores. No JPSul, por exemplo, eles vivenciam o desenvolvimento dessas competências e habilidades em encontros semanais, dentro dos Clubes Olímpicos, auxiliados por um professor.

Como funcionam as provas

No total, a delegação brasileira que irá para o torneio na China reúne 21 estudantes de 13 escolas, distribuídas por oito Estados. A IJMO é realizada anualmente em diferentes países e organizada pelo Singapore International Math Contests Centre (SIMCC), em parceria com conselhos nacionais de cerca de 50 países. O objetivo é identificar e estimular jovens talentos em matemática.

Já a VIJSO enfatiza o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo. As questões exigem a descoberta de informações ocultas, interpretação de cenários e aplicação de metodologia científica, estimulando habilidades analíticas, tomada de decisão, resolução de problemas e flexibilidade diante de diferentes contextos, que são competências essenciais neste século.