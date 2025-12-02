Cinema gratuito e mais: antiga escola pública da Capital se prepara para virar centro de formação em Economia Criativa

Anunciada em outubro com foco na educação de jovens e adultos para a indústria criativa, a Escola Técnica em Audiovisual e Economia Criativa (Criatec) já começa a ter atividades, mesmo antes da sua constituição total. Nesta terça-feira (2), foi realizada a primeira edição do cineclube com a exibição do longa-metragem Bicho Monstro.

A sessão contou com a presença de estudantes do contraturno do Centro da Juventude Lomba do Pinheiro. Ainda em dezembro, no dia 16, é a vez de outro longa gaúcho: Uma carta para Papai Noel, de Gustavo Spolidoro. Além das exibições, um curso focado em roteiro para cinema com o roteirista Leo Garcia deve ser realizado no dia 9 deste mês.

A programação faz parte da Ocupação Cultural do prédio da antiga Escola Maria Thereza, no bairro Bela Vista, em Porto Alegre. O endereço sediará a Criatec, uma escola com cursos de formação na área do audiovisual e da economia criativa. A reforma do espaço deve ser entregue em 2027.

Na estreia do cineclube, a exibição do longa Bicho Monstro — que narra as jornadas de uma menina e de um botanista unidos pela busca do animal lendário Thiltapes — contou com um debate com o diretor e roteirista Germano de Oliveira.

Além dessa, todas as atividades na Criatec são gratuitas e abertas ao público. Para janeiro estão previstas mais atividades.

Ocupação Cultural na Criatec

Cineclube: 2 de dezembro, 14h30 – Bicho Monstro, com Germano de Oliveira

2 de dezembro, 14h30 – Bicho Monstro, com Germano de Oliveira Curso : 9 de dezembro, 9h – Narrar de Novo - O processo de adaptação literária para o roteiro audiovisual, com Leo Garcia

: 9 de dezembro, 9h – Narrar de Novo - O processo de adaptação literária para o roteiro audiovisual, com Leo Garcia Cineclube: 16 de dezembro, 14h30 – Uma carta para Papai Noel, com Gustavo Spolidoro

16 de dezembro, 14h30 – Uma carta para Papai Noel, com Gustavo Spolidoro Onde : Criatec (antiga Escola Maria Thereza), Rua Furriel Luíz Antônio de Vargas, 135, Bela Vista, Porto Alegre.

: Criatec (antiga Escola Maria Thereza), Rua Furriel Luíz Antônio de Vargas, 135, Bela Vista, Porto Alegre. Contato : criatec@educar.rs.gov.br

: Mais informações: ver descrição dos eventos na Agenda Criatec.