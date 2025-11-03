Educação Básica

Em 2026
Notícia

Smed afirma que evitará a separação de irmãos com fim das turmas de 6º ano na rede municipal

Em entrevista à Rádio Gaúcha nesta segunda-feira (3), o secretário de Educação, Leonardo Pascoal, declarou que a prefeitura não estuda postergar o prazo da mudança

Gabriela Plentz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS