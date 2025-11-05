Educação Básica

Saeb 2025 
Notícia

Rede municipal de Porto Alegre relata problemas na aplicação de prova que avalia qualidade da educação 

Ao menos 22 instituições de ensino registraram incidentes como o não comparecimento de aplicadores e a remarcação do exame 

Isabella Sander

