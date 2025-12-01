Educação Básica

Impacto da enchente
Entenda o que prefeituras e governo do RS estão fazendo para reverter os baixos índices de alfabetização no Estado

RS tem 55% dos alunos de escolas públicas não alfabetizados na idade certa. Índice é um dos piores do país, conforme dados do Inep

Sofia Lungui

