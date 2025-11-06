Educação Básica

Rede estadual
Notícia

Governo do RS oficializa para 2026 regra que prevê passar de ano alunos reprovados em até quatro disciplinas; entenda

Norma, já em vigor em 2025, foi renovada para o próximo ano letivo. Segundo a Seduc, o objetivo é dar oportunidade de aprendizado aos estudantes

Gabriel Jacobsen

Isabella Sander

