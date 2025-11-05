Governo do RS anuncia a criação de escola técnica em audiovisual em área nobre de Porto Alegre; aulas devem começar em 2027

Evento simbolizou o início da ocupação de prédio da antiga Escola Estadual Professora Maria Thereza, no bairro Bela Vista. Gustavo Peres / Ascom/Seducrs

Um evento realizado nesta quarta-feira (5) marcou o anúncio do governo do Estado da criação de sua primeira escola técnica voltada para áreas da indústria criativa. Localizado no bairro Bela Vista, em área nobre de Porto Alegre, o prédio da antiga Escola Estadual Professora Maria Thereza receberá cursos de áudio e vídeo, multimídia e produção cultural. A previsão é de que as aulas sejam iniciadas em 2027, após a realização de obras no local.

O modelo da Criatec – nome dado à Escola Técnica em Audiovisual e Economia Criativa – vem sendo construído desde o ano passado por meio de parcerias com o Instituto Estadual de Cinema (Iecine), a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), a Fundação de Cinema RS (Fundacine) e a Fundação Itaú, além de consultorias das profissionais Marta Porto e Aletéia Selonk.

O projeto prevê que o local conte, após a reforma, com os seguintes ambientes:

Espaço de convivência

Laboratório de informática

Estúdio de Produção Audiovisual

Laboratório de Captação de Vídeo (com Chroma Key)

Laboratório de Captação de Vídeo (com Cenário Fixo)

Laboratório com Ilhas de Edição (capacidade para 6 ilhas)

Biblioteca

Salas de aula padrão

Sala de Recursos para Atendimento Especializado (AEE)

Segundo Tomás Collier, superintendente de Educação Profissional da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), a reforma pela qual a escola passará, a fim de permitir as atividades que a pasta deseja fomentar lá dentro, será de grande porte.

— A gente tem que ter uma estrutura para receber equipamentos modernos e de qualidade, porque os cursos ofertados vão precisar disso. Câmera, equipamento de som, mesa de edição, ilhas de edição, computadores com alta potência, estúdio, iluminação. Então, a gente tem que ter infraestrutura condizente para receber esse tipo de equipamento — explica o superintendente.

Para a obra, será contratado um escritório que fará um projeto arquitetônico. Depois, ocorrerá a licitação da obra e a sua execução.

— Temos uma parceria com a Unesco por meio da qual vamos contratar um escritório de arquitetura para fazer o projeto. Esse projeto deve ficar pronto nos primeiros três, quatro meses do ano que vem. Aí, teremos projetos complementares e a execução da obra em si — descreve Collier.

Para 2027, quando os cursos passarem a ser ofertados, a estimativa é de que haja 260 a 300 vagas nas turmas abertas. No Técnico em Produção de Áudio e Vídeo, o aluno se habilitará para ser operador de áudio, editor de vídeo, operador de câmera assistente de estúdio e vídeo e assistente de roteiro. Já no Técnico em Multimídia, aprenderá a ser editor de projeto visual gráfico, assistente de estúdio e animador e modelador 3D.

Segundo levantamentos realizados pela Secretaria Estadual de Cultura (Sedac), o Rio Grande do Sul é o terceiro Estado que mais produz longas-metragens no Brasil, e 24,7% dos postos de trabalho gerados em Porto Alegre estão vinculados à economia criativa.

Atividades no espaço

Ainda que falte mais de um ano para o prazo de abertura dos cursos estimado pela Seduc, algumas ações de ocupação do espaço foram anunciadas. Nesta quarta-feira, ocorreu o III Encontro dos Ecossistemas, que reuniu profissionais que atuam no setor da indústria criativa em diferentes regiões do Rio Grande do Sul para falar sobre a formação técnica e o mercado audiovisual gaúcho.

No dia 18 de novembro, uma aula ministrada pelo professor e cineasta Gustavo Spolidoro apresentará ferramentas para qualificar a experiência audiovisual no ambiente educacional. No dia 25 de novembro, uma roda de conversa ministrada pelo escritor Samir Machado de Machado proporá um mergulho nos romances históricos e de aventura.

Em dezembro, estão previstas duas datas de cineclubes e uma de curso de literatura. Para janeiro, está sendo montada uma programação cultural de férias. O motivo dessas atividades é tornar o local uma referência em termos de inovação e tecnologia, conforme o superintendente.

— Queremos que o espaço como um todo tenha cara de inovação, com ambientes amplos, que promovam a interação com a comunidade. A ideia é que não seja só uma escola com oferta de cursos técnicos e qualificações profissionais, mas também um espaço cultural parra a comunidade — observa Collier.