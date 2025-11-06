Escolas do Sesi têm seleção aberta para bolsas de estudo no Ensino Médio; veja cidades e como participar

Há oferta de vagas remanescentes e para novas turmas, a depender da escola. Dudu Leal / Divulgação

As Escolas Sesi do Rio Grande do Sul estão com novos processos seletivos abertos para preenchimento de vagas remanescentes e novas turmas de Ensino Médio. As oportunidades são destinadas a alunos prestes a ingressar no 1º ano da etapa escolar em 2026.

A quantidade de bolsas disponíveis não foi divulgada, mas há oportunidades que variam de 20% a 100% de subsídio, em todas as unidades do Estado, localizadas em:

Gravataí

Canoas

Sapucaia do Sul

Pelotas

Lajeado

São Leopoldo

Montenegro

Também há vagas nas instituições com inauguração prevista para 2026, em Novo Hamburgo e Bento Gonçalves. O processo seletivo é composto por quatro etapas presenciais:

avaliação socioemocional

provas de matemática e língua portuguesa com produção de texto

entrevista individual com o candidato

entrevista com a família

Quem pode participar

Estudantes que já concluíram ou estão concluindo o Ensino Fundamental, nascidos entre 1º de outubro de 2009 e 31 de dezembro de 2012

e As vagas são destinadas prioritariamente a dependentes de trabalhadores da indústria, mas, caso haja disponibilidade, a comunidade em geral também poderá ser chamada

O que as escolas oferecem

Bolsas de 20% a 100% de subsídio, conforme a renda familiar bruta per capita declarada no momento da inscrição

de subsídio, conforme a renda familiar bruta per capita declarada no momento da inscrição Ingresso no 1º ano do Ensino Médio

Até quando vão as inscrições

As inscrições estão abertas até as 12h do dia 27 de novembro de 2025

Quando iniciam as aulas

O início das aulas nas Escolas Sesi está previsto para fevereiro de 2026

Onde encontrar o edital e como fazer a inscrição

As inscrições devem ser realizadas pelo site do Educação Sesi, onde também está disponível o edital com os critérios de seleção

Escolas com inscrições abertas

Escola Sesi de Ensino Médio Albino Marques Gomes – Gravataí

Escola Sesi de Gravataí foi inaugurada em 2017. Mariana Alves / Divulgação

Em funcionamento desde 2017, a Escola Sesi de Ensino Médio Albino Marques Gomes, em Gravataí, na Região Metropolitana, tem sete salas de aula, dois laboratórios de ciência, sala de robótica, biblioteca, auditório, refeitório e área de convivência.

A partir do 2º ano, há parceria com o Senai em cursos de qualificação profissional em eletricidade e automação.

Inscrições: devem ser feitas no portal Educação Sesi

devem ser feitas no Endereço: Av. Senador Nei Brito, 655 – Bom Sucesso, Gravataí

Av. Senador Nei Brito, 655 – Bom Sucesso, Gravataí Telefone: (51) 3299-8296

(51) 3299-8296 E-mail: escolasesi.gravatai@sesirs.org.br

escolasesi.gravatai@sesirs.org.br Horários de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h

Escola Sesi de Ensino Médio Paulo D'Arrigo Vellinho – Canoas

Escola do Sesi em Canoas está localizada no bairro Mal. Rondon. Sesi RS / Divulgação

A Escola Sesi de Ensino Médio Paulo D'Arrigo Vellinho, em Canoas, na Região Metropolitana, foi inaugurada em novembro de 2024, e disponibiliza Ensino Médio, Contraturno Tecnológico e EJA entre seus programas de aprendizagem.

A área de 5,7 mil metros quadrados inclui ginásio de esportes, biblioteca, espaços de convivência laboratórios e estrutura para o contraturno.

Inscrições: devem ser feitas no portal Educação Sesi

devem ser feitas no Endereço: Rua Aurora, 1220 – Mal. Rondon, Canoas

Rua Aurora, 1220 – Mal. Rondon, Canoas Telefone: (51) 3299-8210

(51) 3299-8210 Horários de atendimento: de segunda a sexta-feira: das 8h às 12h e das 13h às 17h30min

Escola Sesi de Ensino Médio Arthur Aluízio Daudt – Sapucaia do Sul

Escola iniciou suas atividades em 22 de fevereiro de 2016. Taieli Chesini / Divulgação

As aulas da Escola Sesi de Ensino Médio Arthur Aluízio Daudt, em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana, são em tempo integral e realizadas em salas específicas para cada área: linguagens, matemática e ciências humanas, laboratórios de ciências da natureza e infraestrutura para teatro e música.

O currículo também inclui robótica, empreendedorismo, educação financeira e oficinas para o mundo do trabalho. No 2º ano, por meio de parceria com o Senai, são promovidos cursos de qualificação profissional.

Inscrições: devem ser feitas no portal Educação Sesi

devem ser feitas no Endereço: Av. Lúcio Bittencourt, 1.080 - Piratini, Sapucaia do Sul

Av. Lúcio Bittencourt, 1.080 - Piratini, Sapucaia do Sul Telefone: (51) 3299-8240

(51) 3299-8240 E-mail: escolasesi.sapucaia@sesirs.org.br

escolasesi.sapucaia@sesirs.org.br Horários de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 17h30min

Escola Sesi de Ensino Médio José Pedro Fernando Piovan – São Leopoldo

Unidade está em funcionamento desde novembro de 2019. Leonardo Dalla Porta / Divulgação

Organizado em turno integral, o currículo da Escola Sesi de Ensino Médio José Pedro Fernando Piovan, em São Leopoldo, no Vale do Sinos, privilegia a aprendizagem por meio da pesquisa, experimentação, criação e inovação.

O acesso à tecnologia, incluindo a robótica como ferramenta de aprendizado, também é um incentivo pedagógico. A partir do 2º ano, parte da carga horária é destinada a cursos técnicos do Senai, sediados na escola.

Inscrição: devem ser feitas no portal Educação Sesi

devem ser feitas no Endereço: Rua Alberto Scherer, 743 - Rio Branco, São Leopoldo

Rua Alberto Scherer, 743 - Rio Branco, São Leopoldo Telefone: (51) 3299-8245

(51) 3299-8245 E-mail: escolasesi.saoleopoldo@sesirs.org.br

escolasesi.saoleopoldo@sesirs.org.br Horários de atendimento: de segunda a sexta-feira das 7h30min às 19h, e sábado das 8h às 12h

Ensino Médio Heitor José Müller – Montenegro

Escola oferece Ensino Médio regular, com aulas em tempo integral para cerca de 300 alunos. Livia Nunes / Divulgação

A Escola Sesi de Ensino Médio Heitor José Müller, localizada em Montenegro, no Vale do Caí, está em funcionamento desde 2017. A instituição oferece Ensino Médio regular, com aulas em tempo integral para cerca de 300 alunos.

Os alunos têm à disposição salas para as áreas de linguagens, matemática e ciências humanas, laboratórios para as atividades de ciências da natureza e infraestrutura específica para as aulas de teatro e música. A partir do 2º ano, tem início a parceria com o Senai em cursos de qualificação profissional em eletricidade e automação.

Inscrições: devem ser feitas pelo portal Educação Sesi

devem ser feitas pelo Endereço: Rua Campos Neto, 455 – Senai, Montenegro

Rua Campos Neto, 455 – Senai, Montenegro Telefone: (51) 3961-0901

(51) 3961-0901 E-mail: escolasesi.montenegro@sesirs.org.br

escolasesi.montenegro@sesirs.org.br Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h48min

Escola Sesi de Ensino Médio Eraldo Giacobbe – Pelotas

Projeto foi reconhecido como exemplo de inovação e criatividade na Educação Básica. Dudu Leal / Divulgação

A primeira escola de Ensino Médio do Sesi está localizada em Pelotas, no sul do Estado. O projeto foi reconhecido pelo Ministério da Educação, junto com outras 177 instituições educacionais brasileiras como exemplo de inovação e criatividade na Educação Básica.

A carga horária se organiza em turno estendido, com objetivo de permitir que os estudantes desenvolvam projetos relacionados a temas da atualidade, à tecnologia, à ciência e à arte.

Inscrições: devem ser feitas pelo portal Educação Sesi

devem ser feitas pelo Endereço: Av. Bento Gonçalves, 4823 – Fragata, Pelotas

Av. Bento Gonçalves, 4823 – Fragata, Pelotas Telefone: (53) 3310-1501

(53) 3310-1501 E-mail: escolasesi.pelotas@sesirs.org.br

escolasesi.pelotas@sesirs.org.br Horários de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h

Escola Sesi Paulo Ignácio Heineck – Lajeado

Unidade de Lajeado completa o primeiro ano em 2026. Dudu Leal / Divulgação

As aulas do Ensino Médio na Escola Sesi Paulo Ignácio Heineck, em Lajeado, no Vale do Taquari, começaram em fevereiro deste ano. A estrutura fica no bairro Universitário, junto à atual sede do Sesi na cidade.

Assim com nas demais unidades, as inscrições estão abertas com bolsa de até 100% para dependentes de trabalhadores das indústrias da região.

Inscrições: devem ser feitas pelo portal Educação Sesi

devem ser feitas pelo Endereço: Rua Belém, 3 - Universitário, Lajeado

Rua Belém, 3 - Universitário, Lajeado Telefone: (51) 3710-6110

(51) 3710-6110 Horários de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 20h30min

Escolas com inauguração prevista para 2026

Escola Sesi de Ensino Médio Bento Gonçalves

Inauguração da escola está marcada para o dia 4 de dezembro. Simone Puthin / Divulgação

Está em fase final a obra de construção da nova Escola do Sesi em Bento Gonçalves. A inauguração está marcada para o dia 4 de dezembro e as aulas se iniciam em fevereiro de 2026.

As obras incluíram ginásio de esportes, biblioteca, laboratórios e estrutura para o Contraturno Tecnológico, que atenderá crianças e adolescentes. O investimento foi de R$ 35 milhões.

Inscrições: devem ser feitas pelo portal Educação Sesi

devem ser feitas pelo Endereço: Rua 7 de setembro, Planalto, Bento Gonçalves

Rua 7 de setembro, Planalto, Bento Gonçalves OBS: No momento, os atendimentos presenciais são realizados na Rua Presidente Costa e Silva, 130 (de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, e sábado: das 8h às 12h)

Unidade Sesi de Ensino Médio Francisco Xavier Kunst – Novo Hamburgo

O Sesi começa a ofertar Ensino Médio a partir do próximo ano em Novo Hamburgo, no Vale dos Unidos. A Unidade Sesi de Ensino Médio Francisco Xavier Kunst ocupará o prédio Bicolor, no Câmpus II, Universidade da Feevale.

O espaço abrigará tanto as turmas de EJA, quanto a nova oferta de Ensino Médio regular, com capacidade para atender até 360 alunos. Para o primeiro ano letivo, serão abertas 120 vagas.