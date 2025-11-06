Escolas do Sesi têm seleção aberta para bolsas de estudo no Ensino Médio; veja cidades e como participar

As Escolas Sesi do Rio Grande do Sul estão com novos processos seletivos abertos para preenchimento de vagas remanescentes e novas turmas de Ensino Médio. As oportunidades são destinadas a alunos prestes a ingressar no 1º ano da etapa escolar em 2026.
A quantidade de bolsas disponíveis não foi divulgada, mas há oportunidades que variam de 20% a 100% de subsídio, em todas as unidades do Estado, localizadas em:
- Gravataí
- Canoas
- Sapucaia do Sul
- Pelotas
- Lajeado
- São Leopoldo
- Montenegro
Também há vagas nas instituições com inauguração prevista para 2026, em Novo Hamburgo e Bento Gonçalves. O processo seletivo é composto por quatro etapas presenciais:
- avaliação socioemocional
- provas de matemática e língua portuguesa com produção de texto
- entrevista individual com o candidato
- entrevista com a família
Quem pode participar
- Estudantes que já concluíram ou estão concluindo o Ensino Fundamental, nascidos entre 1º de outubro de 2009 e 31 de dezembro de 2012
- As vagas são destinadas prioritariamente a dependentes de trabalhadores da indústria, mas, caso haja disponibilidade, a comunidade em geral também poderá ser chamada
O que as escolas oferecem
- Bolsas de 20% a 100% de subsídio, conforme a renda familiar bruta per capita declarada no momento da inscrição
- Ingresso no 1º ano do Ensino Médio
Até quando vão as inscrições
- As inscrições estão abertas até as 12h do dia 27 de novembro de 2025
Quando iniciam as aulas
- O início das aulas nas Escolas Sesi está previsto para fevereiro de 2026
Onde encontrar o edital e como fazer a inscrição
- As inscrições devem ser realizadas pelo site do Educação Sesi, onde também está disponível o edital com os critérios de seleção
Escolas com inscrições abertas
Escola Sesi de Ensino Médio Albino Marques Gomes – Gravataí
Em funcionamento desde 2017, a Escola Sesi de Ensino Médio Albino Marques Gomes, em Gravataí, na Região Metropolitana, tem sete salas de aula, dois laboratórios de ciência, sala de robótica, biblioteca, auditório, refeitório e área de convivência.
A partir do 2º ano, há parceria com o Senai em cursos de qualificação profissional em eletricidade e automação.
- Inscrições: devem ser feitas no portal Educação Sesi
- Endereço: Av. Senador Nei Brito, 655 – Bom Sucesso, Gravataí
- Telefone: (51) 3299-8296
- E-mail: escolasesi.gravatai@sesirs.org.br
- Horários de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h
Escola Sesi de Ensino Médio Paulo D'Arrigo Vellinho – Canoas
A Escola Sesi de Ensino Médio Paulo D'Arrigo Vellinho, em Canoas, na Região Metropolitana, foi inaugurada em novembro de 2024, e disponibiliza Ensino Médio, Contraturno Tecnológico e EJA entre seus programas de aprendizagem.
A área de 5,7 mil metros quadrados inclui ginásio de esportes, biblioteca, espaços de convivência laboratórios e estrutura para o contraturno.
- Inscrições: devem ser feitas no portal Educação Sesi
- Endereço: Rua Aurora, 1220 – Mal. Rondon, Canoas
- Telefone: (51) 3299-8210
- Horários de atendimento: de segunda a sexta-feira: das 8h às 12h e das 13h às 17h30min
Escola Sesi de Ensino Médio Arthur Aluízio Daudt – Sapucaia do Sul
As aulas da Escola Sesi de Ensino Médio Arthur Aluízio Daudt, em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana, são em tempo integral e realizadas em salas específicas para cada área: linguagens, matemática e ciências humanas, laboratórios de ciências da natureza e infraestrutura para teatro e música.
O currículo também inclui robótica, empreendedorismo, educação financeira e oficinas para o mundo do trabalho. No 2º ano, por meio de parceria com o Senai, são promovidos cursos de qualificação profissional.
- Inscrições: devem ser feitas no portal Educação Sesi
- Endereço: Av. Lúcio Bittencourt, 1.080 - Piratini, Sapucaia do Sul
- Telefone: (51) 3299-8240
- E-mail: escolasesi.sapucaia@sesirs.org.br
- Horários de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 17h30min
Escola Sesi de Ensino Médio José Pedro Fernando Piovan – São Leopoldo
Organizado em turno integral, o currículo da Escola Sesi de Ensino Médio José Pedro Fernando Piovan, em São Leopoldo, no Vale do Sinos, privilegia a aprendizagem por meio da pesquisa, experimentação, criação e inovação.
O acesso à tecnologia, incluindo a robótica como ferramenta de aprendizado, também é um incentivo pedagógico. A partir do 2º ano, parte da carga horária é destinada a cursos técnicos do Senai, sediados na escola.
- Inscrição: devem ser feitas no portal Educação Sesi
- Endereço: Rua Alberto Scherer, 743 - Rio Branco, São Leopoldo
- Telefone: (51) 3299-8245
- E-mail: escolasesi.saoleopoldo@sesirs.org.br
- Horários de atendimento: de segunda a sexta-feira das 7h30min às 19h, e sábado das 8h às 12h
Ensino Médio Heitor José Müller – Montenegro
A Escola Sesi de Ensino Médio Heitor José Müller, localizada em Montenegro, no Vale do Caí, está em funcionamento desde 2017. A instituição oferece Ensino Médio regular, com aulas em tempo integral para cerca de 300 alunos.
Os alunos têm à disposição salas para as áreas de linguagens, matemática e ciências humanas, laboratórios para as atividades de ciências da natureza e infraestrutura específica para as aulas de teatro e música. A partir do 2º ano, tem início a parceria com o Senai em cursos de qualificação profissional em eletricidade e automação.
- Inscrições: devem ser feitas pelo portal Educação Sesi
- Endereço: Rua Campos Neto, 455 – Senai, Montenegro
- Telefone: (51) 3961-0901
- E-mail: escolasesi.montenegro@sesirs.org.br
- Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h48min
Escola Sesi de Ensino Médio Eraldo Giacobbe – Pelotas
A primeira escola de Ensino Médio do Sesi está localizada em Pelotas, no sul do Estado. O projeto foi reconhecido pelo Ministério da Educação, junto com outras 177 instituições educacionais brasileiras como exemplo de inovação e criatividade na Educação Básica.
A carga horária se organiza em turno estendido, com objetivo de permitir que os estudantes desenvolvam projetos relacionados a temas da atualidade, à tecnologia, à ciência e à arte.
- Inscrições: devem ser feitas pelo portal Educação Sesi
- Endereço: Av. Bento Gonçalves, 4823 – Fragata, Pelotas
- Telefone: (53) 3310-1501
- E-mail: escolasesi.pelotas@sesirs.org.br
- Horários de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h
Escola Sesi Paulo Ignácio Heineck – Lajeado
As aulas do Ensino Médio na Escola Sesi Paulo Ignácio Heineck, em Lajeado, no Vale do Taquari, começaram em fevereiro deste ano. A estrutura fica no bairro Universitário, junto à atual sede do Sesi na cidade.
Assim com nas demais unidades, as inscrições estão abertas com bolsa de até 100% para dependentes de trabalhadores das indústrias da região.
- Inscrições: devem ser feitas pelo portal Educação Sesi
- Endereço: Rua Belém, 3 - Universitário, Lajeado
- Telefone: (51) 3710-6110
- Horários de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 20h30min
Escolas com inauguração prevista para 2026
Escola Sesi de Ensino Médio Bento Gonçalves
Está em fase final a obra de construção da nova Escola do Sesi em Bento Gonçalves. A inauguração está marcada para o dia 4 de dezembro e as aulas se iniciam em fevereiro de 2026.
As obras incluíram ginásio de esportes, biblioteca, laboratórios e estrutura para o Contraturno Tecnológico, que atenderá crianças e adolescentes. O investimento foi de R$ 35 milhões.
- Inscrições: devem ser feitas pelo portal Educação Sesi
- Endereço: Rua 7 de setembro, Planalto, Bento Gonçalves
- OBS: No momento, os atendimentos presenciais são realizados na Rua Presidente Costa e Silva, 130 (de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, e sábado: das 8h às 12h)
Unidade Sesi de Ensino Médio Francisco Xavier Kunst – Novo Hamburgo
O Sesi começa a ofertar Ensino Médio a partir do próximo ano em Novo Hamburgo, no Vale dos Unidos. A Unidade Sesi de Ensino Médio Francisco Xavier Kunst ocupará o prédio Bicolor, no Câmpus II, Universidade da Feevale.
O espaço abrigará tanto as turmas de EJA, quanto a nova oferta de Ensino Médio regular, com capacidade para atender até 360 alunos. Para o primeiro ano letivo, serão abertas 120 vagas.
- Inscrições: devem ser feitas pelo portal Educação Sesi
- Endereço: RS-239, 2755 – Prédio Bicolor da Feevale – Vila Nova, Novo Hamburgo
- OBS: No momento, os atendimentos presenciais são realizados na Rua Guia Lopes, 3146 – Rondônia, Novo Hamburgo (de segunda a sexta-feira, das 7h45min às 19h30min)