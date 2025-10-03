Rede estadual terá mais 137 escolas com tempo integral em 2026; total chega a 515

Ampliação, na comparação com 2025, será de 36,2%. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A rede estadual de ensino alcançará, em 2026, 515 escolas com a oferta de tempo integral, modalidade com sete a nove horas de aula diárias. O número representa um acréscimo de 137 instituições com horário estendido na comparação com 2025, um aumento de 36,2%.

Com 2.320 escolas na sua rede, a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) terá, com a ampliação, 22,2% das instituições oferecendo tempo integral. Serão 438 estabelecimentos com Ensino Médio e 202 com Ensino Fundamental.

O principal desafio é o aumento da modalidade na etapa do Ensino Médio. No final de 2022, prestes a assumir seu segundo mandato, o governador Eduardo Leite definiu como objetivo a expansão do tempo integral para 50% de todas as 1.129 escolas que oferecem a etapa até 2026, uma meta prevista também no Plano Nacional de Educação.

Desde então, o acréscimo foi considerável: o número de escolas com horário estendido passou de 18, em 2019, para 303, em 2025, e chegará a 438, em 2026. Com isso, o índice alcançado será de 38,8%.

No comparativo com o início da expansão, em 2022, 5 mil vagas de tempo integral estavam disponíveis no Ensino Médio. Para 2026, a projeção da Seduc é de que 40 mil estudantes gaúchos ingressem em turmas dessa modalidade.

Matrículas

As novas vagas para 2026 já estão disponíveis no período de matrículas da rede estadual, que se iniciou nesta sexta-feira (3) e segue até 2 de novembro. As famílias interessadas podem buscar mais informações sobre as escolas contempladas no site da Seduc.

Para a secretária da Educação, Raquel Teixeira, a marca alcançada para 2026 carrega um simbolismo.

— Chegar a este patamar de expansão, consolidando um projeto tão transformador, é o resultado de um trabalho espetacular. Alcançamos estes números na saída de uma pandemia que abalou o mundo e logo após enfrentarmos a maior tragédia climática da nossa história, com as enchentes de maio de 2024. Isso demonstra a resiliência e a dedicação das nossas equipes, das coordenadorias e, principalmente, das comunidades escolares que acreditaram na mudança — afirma a secretária.

Pela primeira vez, neste ano, a expansão foi realizada por meio de um chamamento público, permitindo que as próprias comunidades escolares manifestassem interesse em aderir ao modelo. Desse modo, o processo incluiu escolas que não estavam previamente mapeadas na análise inicial da Seduc, mas que demonstraram ter projeto e capacidade de implementação.

A modalidade busca combater o abandono escolar dos estudantes, proporcionando mais tempo de aprendizagem na escola e preparação para mundo do trabalho e universidade. As escolas têm a opção de dias letivos de sete a nove horas, de acordo com o interesse da própria instituição de ensino. Todas as escolas de tempo integral também trazem oferta de Educação Profissional, clubes, itinerários de acordo com o interesse dos jovens e quatro refeições por dia.