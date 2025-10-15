Professores da rede estadual do RS terão uniformes a partir de 2026

Uniforme de professores da rede estadual incluirá uma jaqueta verde. João Pedro Rodrigues / Secom-RS/Divulgação

Professores e demais profissionais de ensino do Rio Grande do Sul receberão uniformes a partir do ano letivo 2026. O anúncio foi feito pelo governo do Estado nesta quarta-feira (15), Dia do Professor.

Segundo a Secretaria da Educação do RS (Seduc), a iniciativa surgiu de uma demanda das próprias equipes escolares, após os alunos da rede estadual passarem a vestir as peças no cotidiano. O conjunto para profissionais inclui duas camisetas cinzas e uma jaqueta verde, com identificação da rede estadual.

Devem ser contemplados 56 mil servidores, entre professores, orientadores, supervisores, diretores e vice-diretores. O investimento público é de R$ 6 milhões.

Ainda não há definição da Seduc sobre a obrigatoriedade do uso dos uniformes para alunos e profissionais. A pasta afirma que a orientação deve ser estabelecida no próximo ano.

Prazo para solicitações

A entrega dos uniformes do corpo docente está prevista para o início do ano letivo 2026. As solicitações devem ser feitas pelos profissionais do dia 20 de outubro até 9 de novembro por meio de um portal que será disponibilizado pela Seduc, semelhante ao usado para os pedidos dos alunos.

Para estudantes que ingressarem na rede em 2026 ou necessitem de novas peças, os pedidos estarão abertos no portal exclusivo dos uniformes até 2 de novembro — mesma data-limite para a matrícula.

Conjunto que será entregue para professores também terá duas camisetas cinzas. João Pedro Rodrigues / Secom-RS/Divulgação

Sindicato critica iniciativa

Conforme avaliação de diretoras de escolas ouvidas pela reportagem e manifestações nas redes sociais, parte dos professores comemorou a iniciativa; outros entendem que essa não deveria ser a prioridade de investimento do governo.

A diretora do 39º Núcleo do Cpers, sindicato que representa os professores da rede estadual, Neiva Lazzarotto, afirmou que recebeu a notícia com perplexidade. Para ela, a necessidade maior dos professores é respeito.

— Como se dá o respeito? Primeiro, pagando salário digno. E os professores tendo horas-atividade para fazer o planejamento das suas atividades e o preenchimento das inúmeras planilhas que eles (o governo) impuseram aos professores, com a plataformização da educação — afirma Neiva.