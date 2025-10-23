Professor é afastado após suspeita de agressão a aluno em escola municipal de Santiago

Um professor que atuava na Escola Municipal Cívico-Militar São José, em Santiago, na Região Central, foi afastado após ser acusado de agredir um aluno durante a aula. O caso, ocorrido na tarde de quarta-feira (22), está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o relato da mãe do estudante, o professor teria puxado os cabelos do menino e batido a cabeça dele contra a carteira escolar. O episódio teria sido presenciado por colegas de turma. A mãe informou ainda que este foi o primeiro dia de aula do docente com a classe.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o professor não é servidor efetivo da rede municipal. Ele participava das atividades escolares ministrando oficinas e, nesta semana, atuava como substituto de um colega.

A pasta afirmou que acompanha o caso e destacou que se trata de um fato isolado, sem registros anteriores de ocorrências semelhantes na instituição. A secretaria informou que já tomou as medidas necessárias e que o afastamento foi imediato. A escola não tem câmeras de monitoramento nas salas de aula.

O Conselho Tutelar também acompanha a situação, no entanto, não deu detalhes sobre a apuração, alegando que o caso corre em sigilo.

Investigação policial

O delegado Edson Reis, responsável pelo inquérito, informou que já foram colhidos depoimentos da família da criança, mas que a direção da escola e o professor ainda não foram ouvidos.

Contraponto

A direção da escola foi procurada, mas não se manifestou até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto a manifestação.

O que diz a Secretaria de Educação do município