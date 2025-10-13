Educação Básica

Menor da série histórica
Notícia

Fila por vagas na Educação Infantil em Porto Alegre cai; 997 crianças esperam ser chamadas

Prefeitura atribui resultado aos editais de credenciamento de escolas privadas e ampliação de vagas próprias

Zero Hora

