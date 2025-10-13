Fila por vagas na Educação Infantil em Porto Alegre cai; 997 crianças esperam ser chamadas

São 997 crianças aguardando vagas em creches e pré-escolas. Camila Hermes / Agencia RBS

A espera por vagas na Educação Infantil em Porto Alegre ficou abaixo de mil, a menor da série histórica segundo a Secretaria Municipal de Educação. O levantamento que apontou a fila de 997 crianças por vagas foi feito na última semana pela prefeitura da Capital.

Em maio, havia 1,8 mil crianças aguardando. Segundo a prefeitura, a redução se dá por conta de editais de credenciamento de escolas privadas e ampliação de vagas nas redes parceira e própria. Atualmente, a rede conta com 30.318 estudantes matriculados na etapa.

Em 2025, foram 3.112 vagas de Educação Infantil criadas na rede municipal. De acordo com a Smed, não há déficit nas demais etapas da educação.