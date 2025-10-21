Educação Básica

Paixão pela escrita
Notícia

Estudante de Porto Alegre é destaque em concurso mundial de redação e ganha bolsa parcial para escola de verão em Londres

Maria Eduarda Costa Beber Corrêa, de 17 anos, competiu com outros 63 mil candidatos e foi premiada pelo Instituto John Locke

André Malinoski

