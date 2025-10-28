Escolas particulares do RS terão reajuste médio nas mensalidades acima da inflação; veja o índice 

Aumento é superior à inflação oficial do país, levando em consideração o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Matheus Pé / Especial

As escolas privadas do Rio Grande do Sul terão um reajuste médio de 9,15% na mensalidade em 2026, de acordo com levantamento do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinepe). O aumento é superior à inflação oficial do país, levando em consideração o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acumulado em 5,17% nos últimos 12 meses.

A oscilação acompanha o aumento dos custos das instituições, que está projetado em 9%, segundo o Sinepe. Conforme o presidente da entidade, Oswaldo Dalpiaz, o valor da anuidade de uma escola leva em consideração a planilha de custos, baseada nos eixos:

folha de pagamento

manutenção da infraestrutura física

custos operacionais

investimentos na operação

provisão e reserva financeira

A partir disso, e observando a inflação e a situação socioeconômica das famílias, a escola determina o percentual de reajuste para o ano seguinte. Vale destacar que a taxa é uma média – algumas escolas terão reajuste abaixo de 9%, e outras, acima.

— As escolas do ensino privado, de modo geral, têm a preocupação de deixar o ambiente físico acolhedor e agradável. Mas, para deixar uma sala bem pintada, um prédio limpo, o pátio bem conservado, as instalações de brinquedos das crianças sem perigo de acidentes, garantindo a segurança, tudo isso envolve custos — explica.

Aumento nas matrículas

Segundo o Sinepe, os custos que mais impactam no orçamento das escolas são despesas com pessoal, com infraestrutura física, investimento em tecnologia e contas públicas, como água e luz. Realizada entre 24 de setembro e 7 de outubro, a pesquisa contou com a participação de 174 instituições de ensino de todas as regiões do Estado, representando 57% do total de associados da entidade.

Outro dado apontado no levantamento é a expectativa de crescimento no número de alunos: 64,9% das escolas projetam aumento em torno de 3% nas matrículas para 2026. Dalpiaz afirma que o índice mostra que as escolas estão respondendo às expectativas das famílias. Foi constatado ainda investimento para a adaptação a novas tecnologias e novos formatos de ensino, como a educação inclusiva.

— Identificamos um aumento nos investimentos para o atendimento de alunos da educação especial. A contratação de monitores para atendimento da educação inclusiva já consta como o terceiro maior custo da escola, conforme mostra a pesquisa — ressalta o presidente do sindicato.

Diálogo com a escola

Caso haja dificuldades em relação ao custo da mensalidade, Dalpiaz recomenda que as famílias dialoguem com a direção da escola para entender as possibilidades de negociação:

— A solução que nós damos é que os pais e responsáveis procurem a escola para negociar uma possibilidade de redução ou de desconto. Como acontece muitas vezes, os pais têm que trocar de escola porque não conseguem arcar com as despesas da escola onde os filhos estão. A gente sabe que isso acontece, mas a maioria das escolas negociam isso com os pais.