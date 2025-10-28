Educação Básica

Próximo ano letivo
Notícia

Escolas particulares do RS terão reajuste médio nas mensalidades acima da inflação; veja o índice 

Pesquisa do Sinepe aponta aumento dos custos das instituições, puxado por despesas como infraestrutura e investimentos em tecnologia

Sofia Lungui

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS