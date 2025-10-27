Defensoria Pública aciona a Justiça contra fim das turmas de 6º ano em 12 escolas municipais de Porto Alegre; entenda a ação

Levantamento da Atempa aponta que 804 estudantes da rede seriam atingidos com as mudanças. Jefferson Botega / Agencia RBS

A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul tentará barrar na Justiça o encerramento de turmas de 6º ano do Ensino Fundamental em 12 escolas da rede municipal de Porto Alegre. Na tarde desta segunda-feira (27), o órgão ingressou com uma ação civil pública contra o município.

A mudança impactaria as seguintes instituições:

Antonio Giúdice

Mariano Beck

João Belchior Marques Goulart

Judith Macedo de Araújo

Jean Piaget

João Antônio Satte

Lauro Rodrigues

Aramy Silva

Gabriel Obino

Nossa Senhora de Fátima

América

Martim Aranha

A medida da prefeitura foi anunciada neste mês para as direções das escolas. Como justificativa, o município afirma que é uma reorganização da oferta do Ensino Fundamental para que, gradualmente, as escolas municipais passem a atender apenas os Anos Iniciais, do 1º ao 5º ano. Os Anos Finais – do 6º ao 9º – devem fica sob responsabilidade da rede estadual.

Leia Mais Porto Alegre terá divisão dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental em 29 escolas das redes municipal e estadual; entenda a mudança

De acordo com a ação, a decisão foi adotada sem consulta à comunidade escolar, sem divulgação de critérios técnicos e sem apresentação de um plano de transição para os alunos que estão concluindo o 5º ano.

No texto do processo, a defensora pública Paula Simões Dutra de Oliveira, dirigente do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente, afirma que a medida "compromete a continuidade de vínculos e potencializa a evasão escolar, acarretando danos irreversíveis à aprendizagem e ao desenvolvimento social dos alunos".

O levantamento apresentado pela Associação dos Trabalhadores em Educação do Município de Porto Alegre (Atempa) e citado pela Defensoria aponta que 804 estudantes seriam atingidos, sendo 80 com necessidades educacionais especiais. Há, ainda, 252 estudantes afetados que têm irmãos também matriculados nessas escolas.

Na ação, a defensora pede que a Justiça determine que o município mantenha abertas as matrículas para o 6º ano em todas as escolas. De forma alternativa, solicita que a decisão da prefeitura seja suspensa até que seja apresentado um plano detalhado de reorganização da rede, com ampla divulgação e participação das famílias.

O caso será analisado pela 1ª Vara da Infância e da Juventude de Porto Alegre.

Procurada, a Secretaria Municipal de Educação (Smed) respondeu em nota (leia abaixo na íntegra) que ainda não foi intimada pelo Tribunal de Justiça do Estado.

A Smed destacou, ainda, "que o Tribunal de Justiça já decidiu recentemente pela improcedência de ação semelhante proposta contra a Secretaria Estadual de Educação". A medida, segundo, Smed, "integra um planejamento de reorganização da Rede Municipal, desenvolvido em regime de colaboração com a Seduc e em conformidade com a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN)."

Leia Mais Seduc manterá a regra que permite que alunos passem de ano mesmo reprovando em até quatro disciplinas; entenda

A proposta

A mudança prevê, além do fechamento das turmas em 12 escolas municipais, que outras 17 instituições estaduais sejam afetadas. Nelas, aconteceria o inverso: turmas do 1º ano do Fundamental não seriam abertas lá e seriam absorvidas pela rede municipal.

Está prevista a medida nas seguintes escolas estaduais:

José Garibaldi

Antão de Faria

General Ibá Ilha Moreira

Araújo Porto Alegre

Araújo Viana

Ministro Poty Medeiros

Bento Gonçalves

Vinte de Setembro

América

Osório Duque Estrada

Rafael Pinto Bandeira

Baependi

Lea Rosa Recchini Brun

Coelho Neto

Dr. Martins Costa Jr.

Machado de Assis

Piauí

Leia, na íntegra, a nota da Smed

A Secretaria Municipal de Educação (Smed) informa que, até o momento, não foi intimada pelo Tribunal de Justiça do Estado para prestar esclarecimentos referentes à Ação Civil Pública (ACP) movida pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS).

A Smed destaca que o Tribunal de Justiça já decidiu recentemente pela improcedência de ação semelhante proposta contra a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC), reconhecendo a legitimidade do processo de reorganização da Rede de Ensino.

A medida adotada pela Prefeitura de Porto Alegre integra um planejamento de reorganização da Rede Municipal, desenvolvido em regime de colaboração com a SEDUC e em conformidade com a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN).

A Secretaria reafirma que nenhum estudante ficará sem vaga na Rede Pública de Ensino e que todas as decisões são pautadas em critérios técnicos, legais e pedagógicos, alinhados ao Plano Municipal de Educação.