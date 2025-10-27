Defensoria Pública aciona a Justiça contra fim das turmas de 6º ano em 12 escolas municipais de Porto Alegre; entenda a ação

A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul tentará barrar na Justiça o encerramento de turmas de 6º ano do Ensino Fundamental em 12 escolas da rede municipal de Porto Alegre. Na tarde desta segunda-feira (27), o órgão ingressou com uma ação civil pública contra o município.
A mudança impactaria as seguintes instituições:
- Antonio Giúdice
- Mariano Beck
- João Belchior Marques Goulart
- Judith Macedo de Araújo
- Jean Piaget
- João Antônio Satte
- Lauro Rodrigues
- Aramy Silva
- Gabriel Obino
- Nossa Senhora de Fátima
- América
- Martim Aranha
A medida da prefeitura foi anunciada neste mês para as direções das escolas. Como justificativa, o município afirma que é uma reorganização da oferta do Ensino Fundamental para que, gradualmente, as escolas municipais passem a atender apenas os Anos Iniciais, do 1º ao 5º ano. Os Anos Finais – do 6º ao 9º – devem fica sob responsabilidade da rede estadual.
De acordo com a ação, a decisão foi adotada sem consulta à comunidade escolar, sem divulgação de critérios técnicos e sem apresentação de um plano de transição para os alunos que estão concluindo o 5º ano.
No texto do processo, a defensora pública Paula Simões Dutra de Oliveira, dirigente do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente, afirma que a medida "compromete a continuidade de vínculos e potencializa a evasão escolar, acarretando danos irreversíveis à aprendizagem e ao desenvolvimento social dos alunos".
O levantamento apresentado pela Associação dos Trabalhadores em Educação do Município de Porto Alegre (Atempa) e citado pela Defensoria aponta que 804 estudantes seriam atingidos, sendo 80 com necessidades educacionais especiais. Há, ainda, 252 estudantes afetados que têm irmãos também matriculados nessas escolas.
Na ação, a defensora pede que a Justiça determine que o município mantenha abertas as matrículas para o 6º ano em todas as escolas. De forma alternativa, solicita que a decisão da prefeitura seja suspensa até que seja apresentado um plano detalhado de reorganização da rede, com ampla divulgação e participação das famílias.
O caso será analisado pela 1ª Vara da Infância e da Juventude de Porto Alegre.
Procurada, a Secretaria Municipal de Educação (Smed) respondeu em nota (leia abaixo na íntegra) que ainda não foi intimada pelo Tribunal de Justiça do Estado.
A Smed destacou, ainda, "que o Tribunal de Justiça já decidiu recentemente pela improcedência de ação semelhante proposta contra a Secretaria Estadual de Educação". A medida, segundo, Smed, "integra um planejamento de reorganização da Rede Municipal, desenvolvido em regime de colaboração com a Seduc e em conformidade com a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN)."
A proposta
A mudança prevê, além do fechamento das turmas em 12 escolas municipais, que outras 17 instituições estaduais sejam afetadas. Nelas, aconteceria o inverso: turmas do 1º ano do Fundamental não seriam abertas lá e seriam absorvidas pela rede municipal.
Está prevista a medida nas seguintes escolas estaduais:
- José Garibaldi
- Antão de Faria
- General Ibá Ilha Moreira
- Araújo Porto Alegre
- Araújo Viana
- Ministro Poty Medeiros
- Bento Gonçalves
- Vinte de Setembro
- América
- Osório Duque Estrada
- Rafael Pinto Bandeira
- Baependi
- Lea Rosa Recchini Brun
- Coelho Neto
- Dr. Martins Costa Jr.
- Machado de Assis
- Piauí
Leia, na íntegra, a nota da Smed
A Secretaria Municipal de Educação (Smed) informa que, até o momento, não foi intimada pelo Tribunal de Justiça do Estado para prestar esclarecimentos referentes à Ação Civil Pública (ACP) movida pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS).
A Smed destaca que o Tribunal de Justiça já decidiu recentemente pela improcedência de ação semelhante proposta contra a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC), reconhecendo a legitimidade do processo de reorganização da Rede de Ensino.
A medida adotada pela Prefeitura de Porto Alegre integra um planejamento de reorganização da Rede Municipal, desenvolvido em regime de colaboração com a SEDUC e em conformidade com a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN).
A Secretaria reafirma que nenhum estudante ficará sem vaga na Rede Pública de Ensino e que todas as decisões são pautadas em critérios técnicos, legais e pedagógicos, alinhados ao Plano Municipal de Educação.
A Smed permanece à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários às instituições competentes e reforça seu compromisso com a transparência, a boa gestão dos recursos públicos e a garantia do direito à educação de qualidade para todos os estudantes de Porto Alegre.