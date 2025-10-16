Colégio de Aplicação da UFRGS abre inscrições para ingresso de novos alunos

Candidatos deverão fazer o preenchimento da ficha na escola. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS–CAp) está com inscrições abertas para ingresso de novos alunos no ano letivo de 2026. O cadastro para participar do sorteio público deve ser feito desta quinta-feira (16) até 31 de outubro.

Conforme o edital, são 40 vagas distribuídas da seguinte forma:

20 vagas para o 1º ano do Ensino Fundamental

20 vagas para o 8º do Ensino Fundamental

Na primeira categoria, os inscritos precisam ter seis anos completos até 31 de março de 2026; enquanto na segunda, não há exigência de idade.

Leia Mais Um dos principais glaciologistas da América Latina, professor da UFRGS é eleito para a Academia Mundial de Ciências

Para concorrer, os candidatos deverão realizar o preenchimento presencial da ficha de inscrição na Secretaria do CAp, que funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h — nos dias 27 e 28 de outubro não haverá atendimento.

O sorteio público ocorrerá no colégio, que fica na Avenida Bento Gonçalves, 9.500 – Prédio 43.815), no dia 12 de novembro, às 14h, com transmissão ao vivo pelo canal do CAp no YouTube.