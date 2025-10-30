Educação Básica

Busca ativa 
Notícia

Após mudança em ferramenta do MPRS, número de alunos que voltaram à escola mais que dobrou em 2025

Em torno de metade dos 56 mil registros de abandono escolar notificados no sistema Ficai 4.0 neste ano foram arquivados porque os estudantes retornaram às salas de aula 

Isabella Sander

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS