Educação Básica

"Lei nota 6"
Notícia

"A visão parlamentar ainda é pouco ambiciosa em relação à política educacional", diz Priscila Cruz sobre Sistema Nacional de Educação 

Em entrevista à Rádio Gaúcha, presidente do Todos Pela Educação comentou sobre o texto aprovado no Senado; entenda a proposta 

Sofia Lungui

