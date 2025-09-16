Educação Básica

Transformações 
Notícia

Plataformas de IA generativa são usadas por 39% dos estudantes na região Sul, revela pesquisa

Conforme TIC Educação 2024, no país, 37% dos alunos empregam a tecnologia ao realizar pesquisas escolares. Levantamento traz dados sobre uso de ferramentas digitais nos estudos

Sofia Lungui

