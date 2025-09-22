Educação Básica

Reconhecimento
Notícia

Governo do RS vai premiar autores de projetos de educação antirracista com viagem a país africano

Edital lançado pela Seduc é voltado a iniciativas de gestores, docentes e estudantes; inscrições estão abertas até 1º de outubro

Sofia Lungui

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS