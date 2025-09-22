Governo do RS vai premiar autores de projetos de educação antirracista com viagem a país africano

Prêmio de educação antirracista vai reconhecer projetos de gestores, docentes e estudantes. Renan Mattos / Agencia RBS

A Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul (Seduc) lançou nesta segunda-feira (22) o edital de um prêmio que busca reconhecer iniciativas pedagógicas que promovam a equidade racial e a educação das relações étnico-raciais. Serão contemplados três projetos em cada categoria: estudantes, docentes e gestores pedagógicos da rede estadual.

Batizado de Dra. Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, em homenagem à renomada educadora e ativista gaúcha, o prêmio está com inscrições gratuitas abertas até 1º de outubro. Segundo a Seduc, em breve estará disponível no site da secretaria um formulário no qual o candidato deverá descrever a ação pedagógica em detalhes.

O edital pode ser acessado no site do Diário Oficial do RS.

O Prêmio Dra. Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva vai prestigiar ações pedagógicas consideradas exitosas, ou seja, aquelas práticas, ações e projetos que obtiveram resultados positivos e significativos no contexto escolar.

As escolas estaduais, os profissionais da educação estadual e estudantes cujas ações pedagógicas forem selecionadas serão reconhecidos em uma cerimônia especial com menções honrosas.

Quem pode concorrer

Podem se inscrever no edital professores da rede estadual, integrantes das equipes diretivas das escolas estaduais (como diretores, supervisores, vice-diretores e orientadores educacionais) e estudantes regularmente matriculados em escolas da rede estadual. No caso dos alunos, ao realizar a inscrição, é necessário indicar um professor orientador que participe do projeto.

O prêmio é dividido em três categorias:

Ações de gestão pedagógica

Ações pedagógicas de docentes

Ações pedagógicas estudantis

Entre os aspectos levados em consideração na análise dos projetos estão promoção da diversidade e combate ao racismo, sustentabilidade e replicabilidade, consistência pedagógica e impacto na comunidade escolar. Cada categoria tem critérios próprios de avaliação.

Serão selecionados nove projetos, três de cada categoria. Conforme a Seduc, devem ser inscritas iniciativas implementadas ou executadas entre janeiro de 2022 (quando iniciou-se o programa de Educação Antirracista da rede estadual de ensino) até a data de publicação do edital (22 de setembro de 2025).

Leia Mais Tema da redação do Enem, valorização da herança africana ajuda a combater o racismo nas escolas

Quais são os prêmios

O resultado do prêmio será divulgado no dia 3 de novembro de 2025 no site da Seduc e a cerimônia de premiação ocorrerá no dia 27 de novembro, durante o Encontro Estadual de Educação Antirracista. Na ocasião, todos os projetos selecionados serão contemplados com menções honrosas.

Os primeiros colocados de cada categoria serão premiados com uma viagem cultural para um país africano lusófono, a ser divulgado no portal da Seduc em março de 2026. As viagens devem ocorrer em 2026.