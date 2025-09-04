Educação Básica

Bonificação
Notícia

Estudantes e gestores da rede estadual receberão premiação por simulado e frequência ainda este ano 

Prova preparatória do Saeb será aplicada a partir da próxima semana. Ação integra projeto de reconhecimento da educação gaúcha proposto pelo governo; veja valores e datas

Kathlyn Moreira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS