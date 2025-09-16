Conheça a receita dos dois alunos gaúchos vencedores do Prêmio MEC

Gustavo (E) e Caetano foram a Brasília receber medalhas. Luis Fortes - MEC / Divulgação

São dois “guris”, mas já têm se destacado nos estudos. Caetano Seminotti, 19 anos, e Gustavo Prestes, 18, foram surpreendidos em agosto, quando foram contatados pelo Ministério da Educação (MEC) com um convite para viajarem para Brasília e receberem, das mãos do ministro Camilo Santana, uma medalha de reconhecimento na primeira edição do Prêmio MEC da Educação Brasileira.

Caetano e Gustavo foram os únicos alunos gaúchos premiados. Uma instituição do RS também venceu: a Escola Municipal Santa Cruz, de Farroupilha, na Serra, na categoria Anos Finais. No total, foram destacados 54 estudantes, quatro Estados, 35 municípios e 20 instituições. A premiação busca valorizar iniciativas e estudantes da rede pública do país.

Caetano se formou no Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) de Osório, no Litoral Norte, e Gustavo no Colégio Tiradentes da Brigada Militar de Santo Ângelo, nas Missões. Com um desempenho destaque em suas redações no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ambos passaram em Medicina em universidades federais. Gustavo tirou 960 (de mil), enquanto Caetano alcançou 980.

Gustavo, que hoje faz faculdade na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), atribui seu desempenho ao treino sistemático de escrita.

— Eu tinha uma excelente professora de redação. Estudava a estrutura do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, e também a gramática e análise sintática. A professora nos incentivava a buscar notícias e relacionar com séries, filmes ou livros. Isso ajudava a criar argumentos variados — conta o jovem.

Segundo o estudante, sua tática era relacionar fatos históricos aos temas propostos:

— A história é uma lição para o que a gente vive hoje. Eu sempre colocava algum acontecimento histórico importante e relacionava com a realidade.

A dica de Caetano, que cursa Medicina na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), é dominar tanto a linguagem quanto a lógica do texto.

— O mais importante é cuidar a análise sintática das frases para garantir que estão corretas, e também a lógica da argumentação. Um argumento precisa ser bem introduzido, desenvolvido e concluído, sem forçar a relação entre as ideias — observa o universitário.

No cursinho onde teve bolsa de estudos, ele treinou escrever várias redações ao longo do ano. Aos poucos, formou um repertório que conseguia adaptar a diferentes temas. Deu certo: no dia da prova, já tinha feito um texto parecido semanas antes e elaborou seus argumentos rapidamente.

O tema do Enem

Em 2024, a redação teve como proposta os “desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. Para Gustavo, a ligação entre passado e presente foi fundamental:

— Usei referências históricas e procurei mostrar como a herança africana está presente na sociedade brasileira — lembra o estudante, natural de Giruá.

Caetano avaliou o tema como esperado, dentro do conjunto de assuntos sociais que costumam aparecer no exame:

— Era uma surpresa, mas, ao mesmo tempo, um tema recorrente. A gente sempre especula o que pode cair, e identidade é uma linha comum. Então foi possível se preparar bem — avalia.

Os dois ressaltaram a importância da escola pública em sua formação. Gustavo reconhece o peso da disciplina de redação no Colégio Tiradentes como um "um diferencial". Caetano destacou a formação integral.

— O IF não prepara só para o Enem, mas os professores valorizam a redação e ensinam bem. Além disso, o ensino como um todo é forte. Apesar de a redação ser essencial, sem bom desempenho nas outras áreas eu não teria conseguido o prêmio — pondera.

Caminho até a Medicina

Os dois escolheram a Medicina como carreira. Para Gustavo, a motivação veio da experiência pessoal.

— Sou epiléptico e sempre estive em contato com médicos, principalmente neurologistas. Isso me motivou a seguir Medicina. Quero ser neurocirurgião ou neurologista, mas também tenho interesse em cardiologia — projeta.

Em Caetano, o interesse amadureceu ao longo do Ensino Médio.

— Sempre pensei em Medicina, mas fui maturando a ideia. Prestei o vestibular e consegui passar — afirma o garoto.

Os premiados reforçam a mensagem de incentivo para estudantes de escolas públicas. Para Gustavo, a trajetória mostra o impacto da educação:

— Eu diria que a educação realmente muda a vida, tanto que mudou a minha vida de uma forma que eu nem esperava. Porque mesmo eu fazendo várias Olimpíadas, eu indo para Porto Alegre e para Santa Maria, eu nunca tinha saído do RS e foi muito gratificante. Acho importante aproveitar todas as oportunidades — expressa o aspirante a médico.

Caetano lembrou a existência de auxílios para permanência estudantil e salienta que a vaga na federal é possível para alunos de escolas públicas.

— Às vezes, a universidade pública parece distante porque envolve mudar de cidade. Mas há auxílios que permitem permanecer. E os alunos têm capacidade de passar e estudar em boas universidades — opina o jovem.