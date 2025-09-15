Concurso para professores tem concorrência divulgada; densidade é de até 68 candidatos por vaga 

Provas estão marcadas para 28 de setembro. arrowsmith2 / stock.adobe.com

O Instituto AOCP, responsável pela organização do concurso para seleção de professores da rede estadual do Rio Grande do Sul, divulgou nesta segunda-feira (15) a densidade para as 6 mil vagas em disputa.

Os cargos estão distribuídos entre as 30 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs), com reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCDs), indígenas, negros e pessoas trans.

A vaga com maior disputa é professor Educação Especial na 18ª CRE, que contempla municípios da região de Rio Grande, com 135 candidatos para duas vagas, 68 por vaga. A mesma posição tem 51 candidatos por vaga na 13ª CRE, região da Bagé. A concorrência para docentes em Educação Especial está entre as maiores divulgadas, com 42 por vaga na 5ª CRE, de Pelotas e 41 por vaga na 35ª CRE, de São Borja.

Leia Mais Concurso para professores no RS abre 6 mil vagas; veja áreas e datas do concurso

Também há densidades expressivas em posições como professor de Informática na 5ª CRE, região de Pelotas, com 23 candidatos para cada vaga, de História na mesma CRE, com 23 candidatos por vaga, professor de Ensino Religioso na 1ª CRE, Porto Alegre, com 25 candidatos por vaga e professor de Administração na 2ª CRE em São Leopoldo, com 26 por vaga.

Há baixa concorrência para algumas posições. Para professor de língua Kaigang nos Anos Finais e Ensino Médio na 39ª CRE, em Carazinho, não houve inscritos. Serão três candidatos para quatro vagas de professor de Sociologia na 17ª CRE, em Santa Rosa.

Densidade menor também na vaga para professor Letras/Inglês na 9ª CRE, de Cruz Alta, com oito candidaturas para sete vagas. A consulta de todas as concorrências pode ser verificada no site da organizadora.

Leia Mais Quase um mês após anunciar chamamento, Estado ainda não nomeou os 327 professores aprovados em concurso de 2023

Provas em setembro

As provas serão aplicadas em 28 de setembro. O concurso será composto por uma avaliação objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, além de uma redação. O exame terá 60 questões de múltipla escolha.

Os candidatos que atingirem a nota de corte terão as redações corrigidas, conforme o edital. Haverá uma segunda etapa, com a apresentação dos documentos para a prova de títulos, que servirá como critério de pontuação para os aprovados. Os docentes que pretendem atuar nas comunidades Guarani e Kaingang passarão ainda por testes específicos.