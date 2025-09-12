Educação Básica

Educomunicação
Notícia

Centenário do Instituto Gomes Jardim em Guaíba terá documentários produzidos por estudantes

Ação faz parte de um dos programas de gestão ambiental da obra de duplicação da BR-116 e permite que os alunos vivenciem toda a cadeia de criação, da filmagem à edição

Diário Gaúcho

