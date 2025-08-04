Volta ao "Castelinho": escola do RS que ficou submersa em enchente retoma aulas após 2 anos

Alunos voltaram às aulas nesta segunda-feira (4). Reprodução / RBS TV

A volta às aulas em Lajeado, no Vale do Taquari, nesta segunda-feira (4), foi ainda mais especial para os alunos, professores e funcionários do Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, conhecido como "Castelinho".

Maior escola pública da região, com cerca de 800 estudantes, o local estava fechado desde setembro de 2023, quando quase ficou totalmente submerso pela enchente que atingiu a cidade. A água chegou ao 2º andar da instituição. Desde aquela época, quem estava matriculado no Castelinho estudava nas dependências da Universidade do Vale do Taquari (Univates).

A enchente de 4 de setembro de 2023 elevou o Rio Taquari à cota de 29 metros, 10 metros acima do limite de inundação e 16 metros acima do normal. A velocidade das águas foi tamanha que arrastou casas ao longo do curso, deixando um saldo de 54 mortos e quatro desaparecidos.

A retomada foi marcada de simbolismo. Além da possibilidade de reencontrar a escola renovada (muitos dos estudantes matriculados nem conheciam a sede do colégio), a volta aos aulas um ato simbólico com a presença do governador Eduardo Leite e da secretária de Educação do RS Raquel Teixeira.

— É muito emocionante. Os alunos que realmente conhecem a escola são os do 3º ano. O 1º e o 2º ano ainda não conheciam — disse Rosângela Melo, vice-diretora da escola.

Com a reforma, a escola recebeu equipamentos novos, como cadeiras e mesas, e pintura em todos os espaços atingidos pela água.