Professores iniciam paralisação e mais de 30 escolas tem aulas suspensas em Santa Maria

Pelo menos 33 das 86 escolas da rede municipal de Santa Maria estão com as atividades suspensas ou restritas nesta quarta-feira (6), em razão da mobilização de professores que cobram melhores condições de trabalho. A paralisação marca o início de um movimento progressivo da categoria, aprovado em assembleia, no mês passado.

Durante a manhã, cerca de 200 docentes estiveram reunidos na Praça Saldanha Marinho, no centro da cidade, com faixas e cartazes que cobravam reivindicações da categoria.

O pedido da classe é por melhor infraestrutura nas escolas, reposição de profissionais, reforma da previdência e reajuste salarial — que, conforme o sindicato, está atrasado há quase oito anos.

Uma audiência pública deverá ocorrer às 18h desta quarta, na Câmara de Vereadores, a fim de debater a educação no município.

A Secretaria Municipal de Educação não informou o número de estudantes afetados. Atualmente, cerca de 20 mil alunos estão matriculados na rede pública municipal, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental.

Paralisações graduais

A mobilização, aprovada no mês passado durante assembleia, prevê paralisações graduais, que devem acrescer um dia a mais, sem atividades, a cada semana. A medida funcionará enquanto não houver diálogo concreto com a prefeitura, de acordo com o sindicato.

Um cronograma elaborado pela classe prevê sete datas sem aulas até o fim de agosto. A professora Celma Pietczak, coordenadora de Formação Sindical e Comunicação do Sindicato dos Professores Municipais de Santa Maria (SinproSM) defende que a paralisação é um ato de garantia de direitos:

— O magistério público seguirá na rua e seguirá lutando. Viemos denunciar novamente o descaso do governo com educação em Santa Maria. Porque o que a gente tem neste ano é corte de gastos com serviços públicos.

Falta de profissionais preocupa a categoria

Um levantamento feito pelo Sinprosm apontou déficit de pessoal na rede municipal. Os números somam falta de quase cem professores, mais de 250 estagiários e monitores, além de 20 educadores especiais. Esta é uma das reinvindicações que mais preocupa a categoria, após decreto municipal que adota medidas para conter despesas do Executivo.

O documento, assinado pelo prefeito Rodrigo Decimo na última semana, suspende, entre outras medidas, pagamentos retroativos e a assinatura de novos contratos.

Na semana passada, a classe também se reuniu com o prefeito para tratar da situação. Conforme a prefeitura, foi anunciado que uma nova modelagem para a manutenção estrutural das escolas é estudada, e que o objetivo é começar o ano letivo de 2026 com o quadro completo de professores, com a inclusão da hora-atividade.

Contraponto

Sobre a paralisação desta quarta-feira, a prefeitura disse, em nota, que mantêm diálogos constantes com a categoria. No entanto, não deu detalhes sobre os avanços das negociações.

A secretária de educação, Gisele Bauer, garantiu que os dias letivos afetados pela paralisação serão recuperados: