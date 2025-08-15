Educação Básica

Com a Palavra
Notícia

"Nem todos os problemas que estão na escola são violência", destaca doutora em psicologia escolar

Luciene Tognetta esteve em Porto Alegre para discutir sobre as formas de enfrentar situações como a ocorrida no município de Estação

Sofia Lungui

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS